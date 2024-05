PM Modi In Varanasi: पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला, कहा- सपा के लड़के आज गलती करके तो देखें

PM Modi In Varanasi: पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला, कहा- सपा के लड़के आज गलती करके तो देखें

By मनाली रस्तोगी | Published: May 22, 2024 06:59 AM

पीएम मोदी ने कहा, "इंडी गठबंधन महिलाओं के लिए आरक्षण का विरोध करता है। जहां भी उनकी सरकार आती है, महिलाओं का जीना दूभर हो जाता है। वाराणसी के लोग उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों के 'जंगल राज' से परिचित हैं। बेटियों को अपनी सुरक्षा के लिए पढ़ाई छोड़कर घर बैठना पड़ा और सपा के लोगों ने बेशर्मी से कहा कि लड़के हैं गलती हो जाती है।"