VIDEO: सपा प्रमुख अखिलेश यादव की लोकसभा चुनाव रैली में फिर भगदड़ जैसी स्थिति, बेकाबू हुई भीड़

Highlights उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ में सपा की चुनावी रैली के दौरान मंगलवार को भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई समाजवादी पार्टी समर्थकों और उत्तर प्रदेश पुलिस के बीच मंगलवार को हाथापाई हो गई अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव मंच पर मौजूद थे

आजमगढ़: उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ में समाजवादी पार्टी (सपा) की चुनावी रैली के दौरान मंगलवार को भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। यह बात प्रयागराज में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली के दौरान भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होने के कुछ ही दिन बाद सामने आई है। समाजवादी पार्टी समर्थकों और उत्तर प्रदेश पुलिस के बीच मंगलवार को हाथापाई हो गई, जिसके बाद भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, जिस वक्त भगदड़ मची उस वक्त सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव मंच पर मौजूद थे। विजुअल्स के मुताबिक, लोगों को रैली के लिए लगाए गए बांस के ढांचे पर चढ़ते देखा गया। एएनआई की रिपोर्ट है कि एसपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में लगे लाउडस्पीकर उतार दिए।

मंगलवार को अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की लोकसभा चुनाव 2024 रैली में शामिल हुए लोगों पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने लाठीचार्ज किया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, सरायमीर में मेला मैदान में नरसंहार हुआ है। ज़मीन पर टूटी कुर्सियाँ और फटे हुए स्ट्रीमर थे। घटनास्थल के दृश्यों में आज सरायमीर शहर के एक मेले के मैदान में नरसंहार दिखाई दे रहा है, जिसमें टूटी हुई कुर्सियाँ और फटे हुए स्ट्रीमर जमीन पर फैले हुए हैं, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास करना पड़ा। ऐसा करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा।

#WATCH | Uttar Pradesh: A stampede-like situation was witnessed during a public rally of Samajwadi Party (SP) in Azamgarh today when party supporters and Police entered into a scuffle. The party supporters also took down loudspeakers installed at the event.



