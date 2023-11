Happy Diwali 2023: इस दिवाली अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भेजें दीपावली के ये प्यारे शुभकामना संदेश

Happy Diwali 2023, Wishes, images, wallpapers, quotes, SMS, WhatsApp and Facebook status to share on Deepawali: दिवाली त्योहार है खुशियों का, दीपों का, रंगोली का। यह त्योहार बड़ी धूमधाम से देश दुनियाभर में मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में यह त्योहार रौशनी का पर्व होता है। लोग सुख-समृद्धि की कामना के साथ एक-दूसरे को बधाई देते हैं और मिठाइयां बांटकर त्योहार की खुशी को साझा करते हैं। इस शुभ अवसर पर लोग अपने करीबी, रिश्तेदारों, दोस्तों को शुभकामना संदेश भेजते हैं। इस मौके पर आप ये प्यारे-प्यारे शुभकामना संदेश भेजकर अपनी दिवाली को और भी रौशन कर सकते हैं।