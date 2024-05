Watch: न्यूयॉर्क के पार्क में कपल ने ब्लैंकेट ओढ़ की ऐसी हरकत, वीडियो वायरल होते ही फूटा लोगों का गुस्सा

Viral Video:सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूयॉर्क शहर के एक पार्क का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में जो कुछ भी दिख रहा उससे यूजर्स के बीच आक्रोश फैल गया है और सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। दरअसल, न्यूयॉर्क का जो वीडियो वायरल हो रहा उसमें एक कपल सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत कर रहा है। पार्क में सभी के सामने कपल अतरंग ढ़ग से एक दूसरे से लिपटा हुआ है। यही नहीं कपल ब्लैंकेट ओढ़े पार्क में लेटा हुआ है जबकि पार्क में मौजूद अन्य लोग असहज हो रहे हैं।

सोशल मीडिया पर वीडियो @girlsorwomen द्वारा टिकटॉक पर साझा किया गया था। वीडियो पोस्ट होने के बाद न सिर्फ लोग हैरान रह गए बल्कि कई लोग नाराज भी हुए। कई लोगों ने खुले इलाके में जोड़े की इस हरकत की आलोचना की।

Lmfao I saved all the videos I could of the nyc public park exhibitionist couple. I swear they’ve got to be doing some kind of prank pic.twitter.com/eQXaGNkWBW — Beanzie Boo (@DegenerateBeanz) May 1, 2024

वीडियो की शुरुआत में एक व्यक्ति समूह में बैठा है और पार्क की रिकॉर्डिंग कर रहा है, जो आगंतुकों और बच्चों से भरा हुआ है। फिर, कैमरा एक जोड़े पर जूम करता है जो भूरे रंग के कंबल के नीचे हैं और यौन क्रिया में लगे हुए प्रतीत होते हैं।

इस अश्लील वीडियो के वायरल होते ही लोगों की सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कई यूजर्स ने कपल की इस हरकत को एकदम गलत बताया है और कपल को खरी-खोटी सुनाई।

हालांकि, सार्वजनिक स्थल पर आपत्तिजनक कार्य करने वाली यह पहली घटना नहीं है। सोशल मीडिया पर ऐसी ही एक फ्लाइट की वीडियो पहले वायरल हुई थी जिसमें कपल फ्लाइट में अश्लील हरकत करते हुए पकड़ा गया था। ल्यूटन से इबीसा जा रही ईजीजेट की फ्लाइट में भी ऐसी ही घटना घटी थी, जिससे लोग अंदर तक हैरान रह गए थे। एक जोड़े को ईजीजेट विमान के शौचालय में सेक्स करते हुए पकड़ा गया और इस घटना का वीडियो वायरल हो गया।

Here is a video of the blanket couple fucking at the park of NYC, it was provided by a perverted TikTok user by the name of girlsorwomen, now I can't believe someone would do this in public



👇https://t.co/sNwBOnoustpic.twitter.com/IPj4HaWlTk — Hassen Kashawna (@HassenKash93519) May 2, 2024

वीडियो में एक फ्लाइट अटेंडेंट को जोड़े को वॉशरूम से बाहर निकलने के लिए कहते हुए दिखाया गया; हालाँकि, जब वे बाहर नहीं आते हैं, तो परिचारक शौचालय का दरवाजा खोलता है। प्रेमी जोड़े को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया। सहयात्रियों की प्रतिक्रिया शर्मिंदा से भरी हुई थी।

इवनिंग स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, यूनाइटेड किंगडम में, सार्वजनिक शौचालय में जानबूझकर यौन गतिविधियों में शामिल होना अपराध माना जाता है, जैसा कि यौन अपराध अधिनियम 2004 की धारा 71 में बताया गया है।

Having sex at a NYC park where kids, people, dogs and birds are at is terrible🤦🏽‍♀️ what is wrong with people? you don’t have a place to stay? pic.twitter.com/QrLF7uuyhn — ✨Lei Lei✨ (@leiileiijaee203) May 1, 2024

