Rajnath Singh In Chapra: 'जो भ्रष्टाचारी हैं वह विकास करेंगे', आरजेडी पर बोले राजनाथ सिंह

Highlights राजनाथ सिंह ने चुनावी सभाओं को किया संबोधित राजनाथ सिंह ने कहा, जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं वे बिहार के विकास का दावा कर रहे हैं राजनाथ सिंह ने कहा, आंखों में धूल झोंककर राजनीति न करें, जनता की आंखों में देखकर राजनीति करें

Rajnath Singh In Chapra: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को बिहार के दौरे पर थे। लोकसभा चुनाव के लिए राजनाथ सिंह ने बिहार में सारण और सुपौल निर्वाचन क्षेत्रों में दो चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी धर्म आधारित आरक्षण के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रही है,जबकि, संविधान में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। सारण में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं धर्म आधारित आरक्षण का वादा करने वाले दलों से पूछना चाहता हूं, आप लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं।

Saran, Bihar: Defence Minister Rajnath Singh attend a public meeting for the nomination of BJP candidate Rajiv Pratap Rudy. pic.twitter.com/JYu86GI0Oa