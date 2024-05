कोविशील्ड के दुष्प्रभावों पर बहस के बीच भारत बायोटेक ने जारी किया बयान, कहा- "कोवैक्सीन को पहले सुरक्षा.."

Highlights कंपनी ने कहा, कोवैक्सीन को पहले सुरक्षा और उसके बाद प्रभावकारिता पर ध्यान केंद्रित करके विकसित किया गया COVAXIN का मूल्यांकन इसकी लाइसेंस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में 27,000 से अधिक विषयों में किया गया था कंपनी ने आगे बताया कि इसे क्लिनिकल ट्रायल मोड में प्रतिबंधित उपयोग के तहत लाइसेंस दिया गया था

नई दिल्ली: कोविशील्ड के दुष्प्रभावों पर बहस के बीच भारत बायोटेक ने गुरुवार को अपने कोविड-19 वैक्सीन के विकास के दौरान उठाए गए सुरक्षा और प्रभावकारिता उपायों पर प्रकाश डालते हुए एक बयान जारी किया। वैक्सीन निर्माता कंपनी ने अपने बयान में कहा, कोवैक्सीन को पहले सुरक्षा और उसके बाद प्रभावकारिता पर ध्यान केंद्रित करके विकसित किया गया था।

जनहित को ध्यान में रखते हुए पोस्ट किए गए एक ट्वीट में, भारत बायोटेक ने कहा कि कोवैक्सीन भारत सरकार के कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम में एकमात्र कोविड-19 वैक्सीन है, जिसने भारत में प्रभावकारिता परीक्षण किया है। कोवैक्सीन का मूल्यांकन इसकी लाइसेंस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में 27,000 से अधिक विषयों में किया गया था। इसे क्लिनिकल ट्रायल मोड में प्रतिबंधित उपयोग के तहत लाइसेंस दिया गया था, जहां कई लाख विषयों के लिए विस्तृत सुरक्षा रिपोर्टिंग की गई थी।

@bharatbiotech announcement - #COVAXIN was developed with a single-minded focus on #safety first, followed by #efficacy. #BharatBiotech#COVID19pic.twitter.com/DgO2hfKu4y