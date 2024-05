Lok Sabha Election 2024: कैसरगंज से BJP ने बृजभूषण सिंह के बेटे को दिया टिकट, जानें रायबरेली से किसे टिकट

Highlights Lok Sabha Election 2024: भाजपा ने आज यूपी की 2 सीटों के लिए सूची जारी की Lok Sabha Election 2024: जिसमें कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया Lok Sabha Election 2024: दूसरी तरफ भाजपा ने रायबरेली से भी उम्मीदवार बनाया है

Lok Sabha Election 2024: भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण की नामांकन तारीख के करीब आते ही भाजपा ने उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट से बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया है। दूसरी तरफ अभी तक रायबरेली लोकसभा सीट से दिनेश प्रताप सिंह को कैंडिडेट बनाया है।

हालांकि, इस बात के कयास तब से ही लगने लगे थे, जब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने लद्दाख से जामयांग सेरिंग, मुंबई नॉर्थ-सेंट्रल से पूनम महाजन का टिकट काट दिया था। तो ऐसे में इसे लेकर तस्वीर साफ हो गई थी कि इस बार भाजपा यूपी की चर्चित सीट कैसरगंज से मौजूदा छह बार के सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट सकती है। इस बात की आज पुष्टि भी हो गई। जब भाजपा ने बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को इस सीट से उम्मीदवार बना दिया।

हालांकि, इस सीट के लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के बीच खूब माथापच्छी हुई, लेकिन सूत्रों के अनुसार भाजपा के शीर्ष नेताओं ने बृजभूषण शरण सिंह से फोन पर बात की। फिर तय हो गया कि भाजपा उनके बेटे करण को उम्मीदवार बनाएगी।

