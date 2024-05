Narendra Modi In Jamnagar: 'मैं देशवासियों को जगाना चाहता हूं, वो खतरे की तरफ ले जा रहे हैं', चुनावी सभा में बोले पीएम मोदी

Highlights पीएम मोदी ने जामनगर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया पीएम ने कहा,जब से मैंने कांग्रेस को चुनौती दी है और उन्होंने मुझे इसका जवाब नहीं दिया है पीएम ने कहा, कांग्रेस का घोषणा पत्र देश के लिए खतरे की घंटी है

Narendra Modi In Jamnagar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को गुजरात के दौरे पर थे। पीएम मोदी ने जामनगर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि गुजरात ने वर्तमान में देश के लिए जितना योगदान दिया है, उतना ही योगदान अतीत में भी दिया है। जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह जी ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय पोलैंड के नागरिकों को यहां शरण दी थी। आज भी जब पोलैंड की पार्लियामेंट शुरू होती है, तो सबसे पहले जामनगर का और महाराजा दिग्विजय सिंह जी का स्मरण होता है, फिर पार्लियामेंट शुरू होती है।

#WATCH | Gujarat: Addressing a public rally in Jamnagar, PM Narendra Modi says, "It has been 9 days since I have challenged the Congress, and they haven't given me a reply on the same... My first challenge is, will the Congress give in writing that they will not change the…