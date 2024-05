SRH vs RR Live Score: सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स लाइव स्कोर, हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में, देखें लाइव आईपीएल मैच स्कोरकार्ड

Highlights SRH vs RR Live Score: सनराइजर्स हैदराबाद vs राजस्थान रॉयल्स Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals: देखें लाइव आईपीएल मैच स्कोरकार्ड Rajiv gandhi international stadium Hyderabad: हैदराबाद बनाम राजस्थान लाइव मैच स्कोर SRH vs RR: सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी Sunrisers Hyderabad Won the Toss and elected to bat

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals Live IPL Match: सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स लाइव स्कोर, हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में, देखें लाइव आईपीएल मैच स्कोरकार्ड

LIVE

Get Latest Updates

07:11 PM SRH vs RR Live Score: सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, देखें लाइव आईपीएल मैच स्कोरकार्ड 🚨 Toss Update 🚨@SunRisers win the toss and will be batting first against @rajasthanroyals



Follow the Match ▶️ https://t.co/zRmPoMjvsd#TATAIPL | #SRHvRRpic.twitter.com/VUCv2r7X9x — IndianPremierLeague (@IPL) May 2, 2024

07:03 PM SRH vs RR Live Score: सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, देखें लाइव आईपीएल मैच स्कोरकार्ड Match 50. Sunrisers Hyderabad Won the Toss & elected to bat https://t.co/zRmPoMiXCF#TATAIPL#IPL2024#SRHvRR — IndianPremierLeague (@IPL) May 2, 2024

06:59 PM Nepal-Oman-Canada T20 World Cup 2024 squad: ओमान, कनाडा और नेपाल ने 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की... https://www.lokmatnews.in/cricket/news/nepal-oman-canada-t20-world-cup-2024-squad-announced-15-member-team-these-players-will-lead-see-team-list-3-countries-here-b507/

06:58 PM Orange-Purple Cap IPL 2024: टीम इंडिया में जगह नहीं... https://www.lokmatnews.in/cricket/news/orange-purple-cap-ipl-2024-ruturaj-gaikwad-509-runs-virat-kohli-500-run-jasprit-bumrah-14-wickets-see-list-updated-points-table-csk-vs-pbks-match-b507/

06:58 PM Australia T20 World Cup Squad: दिवंगत साइमंड्स को बड़ा सम्मान... https://www.lokmatnews.in/cricket/news/australia-t20-world-cup-squad-big-honor-late-all-rounder-andrew-symonds-why-son-will-and-daughter-chole-world-is-saluting-australian-team-b507/

06:57 PM Team India Squad for T20 World Cup 2024: टी20 विश्व कप टीम में मुंबई इंडियंस का कब्जा!... https://www.lokmatnews.in/cricket/news/team-india-squad-for-t20-world-cup-2024-mumbai-indians-captured-world-cup-team-10-teams-of-ipl-only-6-teams-got-place-see-list-here-b507/

06:55 PM SRH VS RR Score IPL 2024: प्ले ऑफ पर राजस्थान रॉयल्स की नजर... https://www.lokmatnews.in/cricket/news/sunrisers-hyderabad-vs-rajasthan-royals-50th-match-live-score-ipl-2024-jio-tv-star-sports-srh-vs-rr-head-to-head-record-overall-stats-most-runs-wickets-b507/

06:55 PM PAK TEAM Ireland, England T20Is 2024: विश्व कप से पहले आयरलैंड और इंग्लैंड से 7 मैच की टी20 सीरीज... https://www.lokmatnews.in/cricket/news/pak-team-ireland-england-t20is-2024-before-icc-world-cup-7-match-series-ireland-and-england-pakistan-announced-team-seniors-out-see-schedule-b507/

06:54 PM T20 World Cup 2024: अमूल ने मारी बाजी... https://www.lokmatnews.in/cricket/news/t20-world-cup-2024-amul-sponsor-usa-and-south-africa-teams-already-signed-agreements-with-these-teams-b507/

06:54 PM Deepak Chahar IPL 2024: दीपक की चोट गंभीर... https://www.lokmatnews.in/cricket/news/deepak-chahar-ipl-2024-chennai-super-kings-stumbled-third-defeat-last-four-games-head-coach-stephen-fleming-says-fast-depak-chahar-out-ipl-b507/

06:52 PM Rohit Sharma IPL 2024: मैंने पहले भी दूसरों की कप्तानी में खेला, मुझे फर्क नहीं पड़ता... https://www.lokmatnews.in/cricket/news/rohit-sharma-ipl-2024-i-have-played-under-captaincy-others-before-to-it-doesnt-matter-to-me-rohit-sharma-said-on-not-being-the-captain-in-ipl-b507/

06:52 PM Team India Squad for T20 World Cup 2024: टी20 विश्व कप टीम में पंड्या की भूमिका अलग... https://www.lokmatnews.in/cricket/news/team-india-squad-for-t20-world-cup-2024-hardik-pandya-role-different-chief-selector-ajit-agarkar-said-there-is-no-alternative-it-will-blow-your-mind-b507/

06:51 PM BANW vs INDW Score 2024: भारत ने बांग्लादेश को पटक कर कूटा... https://www.lokmatnews.in/cricket/news/banw-vs-indw-score-2024-india-women-won-by-7-wkts-banw-117-8-indw-118-3-india-unassailable-3-0-lead-5-match-t20i-series-b507/

06:50 PM SRH vs RR Live Score: Old teammates meet again in different colours 🩷🧡



Now on the opposite side with coaching duties 👊



📽️ Presenting the 𝙋𝙧𝙚-𝙈𝙖𝙩𝙘𝙝 𝙋𝙪𝙡𝙨𝙚 ft. Kumar Sangakkara & Muttiah Muralitharan ahead of #SRHvRR - By @28anand#TATAIPLhttps://t.co/ovQwKMdwYv — IndianPremierLeague (@IPL) May 2, 2024