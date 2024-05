Rae Bareli Lok Sabha Seat: 'सोने के चम्मच से चांदी की थाली में खाना नहीं खाया है', बीजेपी से टिकट मिलने पर बोले दिनेश प्रताप सिंह

Highlights रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार सोनिया गांधी के खिलाफ साल 2019 में लड़ चुके हैं चुनाव दिनेश प्रताप का दावा, इस बार यहां पर कमल खिलेगा

RaeBareli Lok Sabha Seat: बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने इस सीट से दिनेश प्रताप सिंह पर एक बार फिर भरोसा दिखाया है। साल 2019 में वह कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। इधर, टिकट मिलने पर दिनेश प्रताप सिंह ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने टिकट के लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। दिनेश ने टिकट मिलने के बाद कहा है कि रायबरेली लोकसभा सीट पर कमल खिलने वाला है।

#WATCH | BJP candidate from UP's Rae Bareli seat, Dinesh Pratap Singh says, "...I assure the country that farewell of 'nakli' Gandhis from Rae Bareli is certain. It is certain that BJP's 'lotus' will bloom, and Congress will lose. I have even fought against 4-time MP Sonia… pic.twitter.com/uHp402xKLl