Rohit Sharma IPL 2024: मैंने पहले भी दूसरों की कप्तानी में खेला, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आईपीएल में कप्तान नहीं रहने पर रोहित शर्मा ने कहा

Highlights आईपीएल से पहले ही 15 खिलाड़ियों के बारे में चर्चा शुरू कर दी थी। हमें पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी का विकल्प चाहिये था। रिंकू को बाहर रखना बहुत कठिन था लेकिन एक अतिरिक्त गेंदबाज की जरूरत थी।

Rohit Sharma On IPL Captaincy: आईपीएल में कप्तान नहीं रहने पर रोहित शर्मा ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने पहले भी दूसरों की कप्तानी में खेला है तो मेरे लिये यह नयी बात नहीं है। आईपीएल से पहले ही 15 खिलाड़ियों के बारे में चर्चा शुरू कर दी थी। आईपीएल से योजना में बदलाव नहीं कर सकते है। आईपीएल में और उससे पहले कुछ मैचों में शिवम दुबे (Shivam Dube) के प्रदर्शन को देखकर उनका चयन हुआ है। मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर ने कहा कि केएल राहुल (KL Rahul) शानदार बल्लेबाज हैं लेकिन हमें पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी का विकल्प चाहिये था।

🎙️The press conference commences at the BCCI HQ 📍#TeamIndia Captain Rohit Sharma and Mr. Ajit Agarkar, Chairman of Men's Selection Committee are here 🙌#T20WorldCup | @ImRo45pic.twitter.com/jwGOuCdgi1 — BCCI (@BCCI) May 2, 2024

रिंकू (Rinku Singh)को बाहर रखना बहुत कठिन था लेकिन एक अतिरिक्त गेंदबाज की जरूरत थी। रोहित शर्मा ने कहा कि मैं चार स्पिनर और तीन तेज गेंदबाज और चौथे तेज गेंदबाज के रूप में हार्दिक पाड्या को चाहता था। शिवम दुबे को कुछ ओवर डालने पड़े तो वह डालेगा और हार्दिक भी विश्व कप गेंदबाजी करेगा।

Mumbai | On wicketkeeper's selection for ICC Men's T20 World Cup 2024, BCCI chief selector Ajit Agarkar says, "KL (Rahul) is a terrific player...The thing we were looking at is guys who bat in the middle. At the moment, KL is batting at the top...We feel Sanju (Samson) has the…

I wanted four spinners: Rohit on India's bowling combination for T20 World Cup.

Presenting 𝐓𝐡𝐞 𝐫𝐢𝐬𝐞 𝐨𝐟 𝐒𝐡𝐢𝐯𝐚𝐦 𝐃𝐮𝐛𝐞 📈 - By @RajalArora

There is no concern on Virat Kohli's strike rate: Agarakar.

🚨India's squad for ICC Men's T20 World Cup 2024 announced 🚨

If we need Shivam Dube to bowl few overs, he will bowl, same with Hardik: Rohit.