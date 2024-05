ICC Men T20 World Cup 2024: 'केएल राहुल शानदार बल्लेबाज हैं, हमारी स्लोट में ऋषभ-संजू फिट बैठे', बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने बताया

Highlights टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने की प्रेस वार्ता अजीत अगरकर ने बताया संजू और ऋषभ पंत टीम में इसलिए शामिल किया गया केएल राहुल को टी-20 विश्व कप में नहीं किया गया शामिल

ICC Men T20 World Cup 2024: बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने गुरुवार को मुंबई में एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि आखिर ऐसी कौन सी वजह रही जिसके चलते केएल राहुल को टी-20 विश्व टीम में शामिल नहीं किया गया। यहां बताते चले कि बीते दिनों पहले ही बीसीसीआई ने टी-20 विश्व 2024 के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया। इस टीम में केएल राहुल को नहीं लिया गया। केएल के शामिल नहीं होने से उनके फैंस को जोर का धक्का लगा। फैंस लगातार लोग सोशल मीडिया उनके समर्थन पर पोस्ट लिख रहे थे।

Mumbai | On wicketkeeper's selection for ICC Men’s T20 World Cup 2024, BCCI chief selector Ajit Agarkar says, "KL (Rahul) is a terrific player...The thing we were looking at is guys who bat in the middle. At the moment, KL is batting at the top...We feel Sanju (Samson) has the… pic.twitter.com/hDB2r5wIr3