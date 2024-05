BANW vs INDW Score 2024: भारत ने बांग्लादेश को पटक कर कूटा, 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की विजयी बढ़त

Highlights महिला टीम को आठ विकेट पर 117 रन पर रोक दिया। भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन। पांच मैच की सीरीज में 3-0 की विजयी बढ़त बनाई।

BANW vs INDW Score 2024: भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेश पटककर कूट डाला। महिला क्रिकेट टीम ने गुरुवार को तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बांग्लादेश को सात विकेट से हराकर पांच मैच की सीरीज में 3-0 की विजयी बढ़त बनाई। भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए बुधवार को यहां तीसरे महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बांग्लादेश की महिला टीम को आठ विकेट पर 117 रन पर रोक दिया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने हल्की हवा और आसमान में छाए बादलों के बीच टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

बांग्लादेश के 118 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने शेफाली (51 रन, 38 गेंद, आठ चौके) के अर्धशतक और स्मृति मंधाना (47 रन, 42 गेंद, पांच चौके, एक छक्का) के साथ उनकी पहले विकेट की 12.1 ओवर में 91 रन की साझेदारी से 18.3 ओवर में तीन विकेट पर 121 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की।

इस साल टी20 महिला विश्व कप बांग्लादेश में ही होना है और इसलिए भारतीय टीम का यह प्रदर्शन काफी महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश की टीम इससे पहले सलामी बल्लेबाज दिलारा अख्तर (25 गेंद में 39 रन) और कप्तान निगार सुल्ताना (28) की उम्दा पारियों के बावजूद 20 ओवर में आठ विकेट पर 117 रन ही बना सकी। भारत की ओर से राधा यादव ने 22 रन देकर दो विकेट चटकाए।

रेणुका सिंह, पूजा वस्त्राकर और श्रेयंका पाटिल को एक-एक विकेट मिला। लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारत को शेफाली और स्मृति ने तूफानी शुरुआत दिलाई। दोनों ने पावर प्ले में बिना विकेट खोए 59 रन जोड़े। स्मृति ने मारूफा अख्तर जबकि शेफाली ने फारिहा त्रिशना पर चौके से खाता खोला।

Innings Break!



Strong bowling from #TeamIndia restrict Bangladesh to 117/8 🙌



Eyes set on the third win of the series 💪



Follow the Match ▶️ https://t.co/uZwJ2n4oqF#BANvINDpic.twitter.com/X9a1fxqQpr