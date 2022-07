By योगेश सोमकुंवर | Published: July 19, 2022 10:54 AM

PM Modi on India becoming a big defence exporter । पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया को सैन्य हथियार मुहैया करवाने वाले देशों में जल्द ही बड़ा नाम बनेगा. Naval Innovation and Indigenisation Organisation के एक सम्मेलन में पीएम मोदी ने और क्या कहा, देखें ये वीडियो.