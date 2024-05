Lok Sabha Elections 2024: पैर के अंगूठे से दबाया EVM का बटन, पैर पर ही लगी अमिट स्याही, गुजरात में दिखा ये दृश्य, वीडियो

Highlights देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 93 सीट पर मतदान जारी गुजरात की सभी 25 सीट पर मतदान तीसरे चरण में ही हो रहा है एक मतदाता अंकित सोनी ने यहां एक मतदान केंद्र पर अपने पैरों से वोट डाला

Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 93 सीट पर मतदान जारी है। गुजरात की सभी 25 सीट पर मतदान तीसरे चरण में ही हो रहा है। लोग भारी संख्या में अपने घरों से निकल कर वोट कर रहे हैं। इसी दौरान नाडियावाड में एक खास दृश्य देखने को मिला। एक मतदाता अंकित सोनी ने यहां एक मतदान केंद्र पर अपने पैरों से वोट डाला।

एक हादसे में अपने दोनों हाथ गवां चुके अंकित सोनी ने पैर के अंगूठे से ही ईवीएम का बटन दबाया और वोट के बाद लगाई जाने वाली अमिट स्याही भी उनके पैर के अंगूठे पर ही लगाई गई। अपने मत का प्रयोग करने के बाद अंकित सोनी ने बताया कि उन्होंने 20 साल पहले बिजली के झटके के कारण अपने दोनों हाथ खो दिए थे। फिर शिक्षकों और गुरु के आशीर्वाद से स्नातक, सीएस किया। उन्होंने लोगों से अपील भी की कि वे बाहर आएं और मतदान करें।

#WATCH | Nadiad, Gujarat: Ankit Soni, a voter, casts his vote through his feet at a polling booth in Nadiad



He says, "I lost both my hands due to electric shock 20 years ago. With the blessings of my teachers and guru, I did my graduation, CS... I appeal to people to come out… pic.twitter.com/UPx8G5MTPz