"राम मंदिर बेकार है": राम गोपाल यादव के बयान ने विवाद को दिया जन्म, बीजेपी ने दी प्रतिक्रिया

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव मंगलवार को एक बड़े विवाद में फंस गए जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह मंदिर बेकार है। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर अपना हमला तेज करते हुए समाजवादी पार्टी नेता ने कहा कि हमारे देश में मंदिर इस तरह से नहीं बनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर वास्तु के अनुसार नहीं बनाया गया है।

न्यूज18 से बात करते हुए यादव ने कहा, "मैं हर दिन भगवान राम की पूजा करता हूं। कुछ लोगों ने रामनवमी पर पेटेंट करा लिया है। लेकिन वह मंदिर (अयोध्या में राम मंदिर) बेकार है। मंदिर ऐसे नहीं बनते। मंदिर का डिजाइन और नक्शा वास्तु के अनुरूप नहीं है।"

न्यूज18 की रिपोर्ट के अनुसार, टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "वोट बैंक की राजनीति के कारण इंडी गठबंधन लोगों के विश्वास के साथ खेल रहा है। उन्होंने हमेशा से ही अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। रामगोपाल यादव ने जो कुछ भी कहा वह सनातन मान्यताओं का अपमान है।"

#BreakingNews : 'Due to vote bank politics, INDI Alliance is playing with people faith, they have always opposed Ram temple in #Ayodhya ,' Yogi Adityanath on SP's Ram Gopal Yadav remark #June4WithCNNNews18 #ElectionsWithNews18 | #LokSabhaElections2024 @siddhantvm pic.twitter.com/KkvQ5Z54k6

राम गोपाल यादव की टिप्पणियों के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि समाजवादी पार्टी नेता की टिप्पणियां राम मंदिर पर इंडी गठबंधन द्वारा सबसे चौंकाने वाली और अपमानजनक टिप्पणी है।

राम गोपाल यादव की आलोचना करते हुए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर लिखा, "इंडी गठबंधन के एसपी नेता राम गोपाल यादव द्वारा राम मंदिर पर चौंकाने वाली और सबसे अपमानजनक टिप्पणी।" उन्होंने समाजवादी पार्टी पर राम भक्तों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह की टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि इंडी गठबंधन सनातन धर्म के उन्मूलन की दिशा में काम कर रहा है।

Shocking & most insulting comment on Ram Mandir by INDI alliance



SP Leader Ram Gopal Yadav says

It's 'bekaar', its structure isn't right"



Same RGY had said “pakhand” for Ram Bhakti & his party has history of firing on Ram Bhakts



Anti Hindu chehra & agenda of INDI alliance… pic.twitter.com/FkvJLbMK8m