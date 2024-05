बेगम ने शौहर के साथ की सारी हदें पार; बिस्तर से बांध किया टॉर्चर, प्राइवेट पार्ट पर दागी सिगरेट

बिजनौर:उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक बेगम ने अपने पति के साथ जो कुछ भी किया उसे जानकर सबकी रूह कांप गई। महिला पर आरोप है कि उसने अपने शौहर के साथ मारपीट की, उसे प्रताड़ित किया। पीड़िता शौहर की शिकायत के अनुसार, उसकी पत्नी ने कथित तौर पर अपने पति को बांधकर और उसके शरीर के अंगों को सिगरेट से जलाकर प्रताड़ित किया।

पति की शिकायत के बाद यूपी पुलिस ने आरोपी महिला को 5 मई को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। पीड़ित मनन जैदी ने आरोप लगाया कि मेहर जहां नाम की पत्नी ने उसे नशीला पदार्थ दिया और उसके हाथ-पैर बांध दिए और उसके शरीर के अंगों को सिगरेट से जला दिया।

