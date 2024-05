Arvind Kejriwal Supreme Court Hearing Live Updates: हम नहीं चाहते अंतरिम जमानत दी जाए तो आप सरकारी कामकाज करें, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सीएम से कहा...

Highlights फिलहाल न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी को नोटिस जारी किया और केजरीवाल की याचिका पर उससे जवाब मांगा। बार-बार समन की अवहेलना करने के बाद ईडी के पास बहुत कम विकल्प बचे हैं।

Arvind Kejriwal Supreme Court Hearing Live Updates: उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगामी चुनावों के कारण मुख्यमंत्री केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर दलीलें सुनने पर विचार कर सकता है। 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं। शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी किया और केजरीवाल की याचिका पर उससे जवाब मांगा।

न्यायालय ने केजरीवाल से कहा कि अगर आप सरकारी जिम्मेदारियां निभाएंगे तो यह हितों का टकराव होगा और हम ऐसा नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि यदि आपको अंतरिम जमानत दी जाए तो आप सरकारी कामकाज करें। ईडी ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के संबंध में सुनवाई को लेकर न्यायालय की राय का विरोध किया और कहा कि अदालत नेताओं के लिए अलग श्रेणी नहीं बना सकती।

