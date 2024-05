Lok Sabha Election 2024: कांग्रेस छोड़कर BJP में शामिल हुईं राधिका खेड़ा, अभिनेता शेखर सुमन भी पार्टी से जुड़े

Highlights कांग्रेस की पूर्व मीडिया समन्वयक राधिका खेड़ा ने भाजपा ज्वाइन की राधिका ने कल कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए कई बड़े आरोप पार्टी नेताओं पर लगाएं थे उनके अलावा मशहूर अभिनेता शेखर सुमन भी पार्टी के साथ जुड़े

Lok Sabha Election 2024: कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक राधिका खेड़ा और मशूहर अभिनेता शेखर सुमन ने भाजपा ज्वाइन की। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और मीडिया प्रभारी अनिल बालूनी, संजय मयूख भी रहें। गौरतलब है कि राधिका ने कल ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ और इसे लेकर उन्होंने कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं से अपनी बात रखी, लेकिन उनकी किसी ने मदद नहीं की। इसके बाद उन्हें इस तरह का बड़ा फैसला लेना पड़ा।

भाजपा ज्वाइन करते ही कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा ने कहा, "रामभक्त होने के नाते, रामलला के दर्शन करने के कारण कौशल्या माता की धरती पर मेरे साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, अगर मुझे भाजपा सरकार का संरक्षण नहीं मिला होता तो मैं यहां तक ​​नहीं पहुंच पाती। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस अब महात्मा गांधी वाली कांग्रेस नहीं रही है, यह हिंदू और राम विरोधी पार्टी बनकर रह गई"।

#WATCH | After joining BJP, former Congress leader Radhika Khera says, "The manner in which I was misbehaved with on the land of Kaushalya Mata for being a devotee of Ram, for having darshan of Ram Lalla, I would not have been able to reach here if I had not got the protection of… https://t.co/t2ad9pjMEwpic.twitter.com/2lazrK38ii