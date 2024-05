Lok Sabha Elections 2024: मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, 'इंडिया' गठबंधन के नेताओं को लिखा पत्र

Lok Sabha Elections 2024: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग के लिए आज कलबुर्गी में वोट डाला। वोट डालने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए विपक्षी नेताओं को पत्र लिखा है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को पत्र लिख चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदान आंकड़ों में कथित विसंगतियों पर सवाल उठाया है।

अपनी चिट्ठी में खड़गे ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं से ऐसी विसंगतियों के खिलाफ आवाज उठाने का आग्रह किया, क्योंकि हमारा एकमात्र उद्देश्य एक जीवंत लोकतंत्र और संविधान की संस्कृति की रक्षा करना है। उन्होंने अपने पत्र में कहा, ''आइए हम भारत के चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करें और इसे जवाबदेह बनाएं।''

My letter to the leaders of INDIA parties, regarding the discrepancies in the voting data released by Election Commission of India and non-publishing of registered voters.



Sharing the text of the same -



2024 Lok Sabha elections is the fight to save Democracy and the… pic.twitter.com/cwIokvYlIo