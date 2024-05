सचिन तेंदुलकर से नाराज हुआ उनका पड़ोसी, सोशल मीडिया पर टैग करके की शिकायत, फिर हुआ कुछ ऐसा, जानें मामला

Highlights सचिन तेंदुलकर के एक पड़ोसी ने उनके घर में निर्माण कार्य के तेज़ शोर की शिकायत सोशल मीडिया पर कर दी सचिन तेंदुलकर को टैग करते हुए एक्स पर तेज़ शोर की शिकायत की पड़ोसी की शिकायत का सचिन तेंदुलकर की टीम ने संज्ञान लिया

मुंबई: महानगर मुंबई में लगातार होने वाले निर्माण कार्यों से यहां रहने लोगों को होने वाली परेशानी अब आम बात हो गई है। बीते दिनों में कई मशहूर हस्तियों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लगतार जारी मशीनों के शोर को लेकर नाराजगी जाहिर की है। लेकिन 3 मई को एक क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के एक पड़ोसी ने उनके घर में निर्माण कार्य के तेज़ शोर की शिकायत सोशल मीडिया पर कर दी जो वायरल हो गई।

सचिन तेंदुलकर को टैग करते हुए उनके पड़ोसी ने एक्स पर उनके घर से आ रहे निर्माण कार्य के तेज़ शोर की शिकायत की। उन्होंने लिखा, '' प्रिय सचिन तेंदुलकर, रात के लगभग 9 बज चुके हैं और सीमेंट मिक्सर जो पूरे दिन आपके बांद्रा स्थित घर के बाहर खड़ा था और तेज आवाज कर रहा था वह अब भी वहीं है। वह अब भी तेज़ आवाज़ कर रहा है। क्या आप अपने घर पर काम करने वाले लोगों से उचित घंटों का पालन करने के लिए कह सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद।''

Dear @sachin_rt, it's nearly 9pm and the cement mixer that's been outside your Bandra home all day making a loud noise is still there, still making a loud noise.

Please could you ask the people working on your home to stick to reasonable hours? Thank you so much.