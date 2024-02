Highlights India vs England: भारत-इंग्लैंड दूसरा टेस्ट, कल सुबह 9 बजकर 30 मिनट पर विशाखापत्तनम में काटें की टक्कर, भारत-इंग्लैंड महामुकाबला, देखें लाइव अपडेट India Vs England Pitch: वाईएस राजशेखर रेड्डी स्टेडियम पिच रिपोर्ट

India vs England Live Score: भारत-इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच लाइव स्कोरकार्ड, विशाखापत्तनम के वाईएस राजशेखर रेड्डी स्टेडियम से मैच का लाइव अपडेट

𝗦𝗮𝗿𝗳𝗮𝗿𝗮𝘇 𝗞𝗵𝗮𝗻 | 𝗔 𝗱𝗿𝗲𝗮𝗺 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘁𝗿𝘂𝗲



Of Self-belief, Hard work and Patience: An emotional Sarfaraz takes us through his journey to an emotional national call-up 👏👏



WATCH 🎥🔽 #TeamIndia | #INDvENG | @IDFCFIRSTBankhttps://t.co/xfC9G6Oxql — BCCI (@BCCI) February 1, 2024

🗣️🗣️ It's a proud moment to be playing in front of your home crowd.



Proud and focused @KonaBharat is geared up for the 2nd #INDvENG Test in Visakhapatnam 🙌#TeamIndia | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/2eUkG5vDSN — BCCI (@BCCI) February 1, 2024

