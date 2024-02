IND vs ENG: शतक के बाद कुछ इस अंदाज में यशस्वी जायसवाल ने मनाया जश्न, देखें वीडियो

Highlights Ind vs Eng 2nd Test: यशस्वी जायसवाल ने दूसरे टेस्ट में लगाया शतक

Yashasvi Jaiswal 2nd century: यशस्वी जायसवाल कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले टेस्ट में अर्धशतकीय पारी खेली थी। दूसरे टेस्ट में भी शतक जड़ दी और अंग्रेज बॉलर पर टूट पड़े। यशस्वी ने दूसरा शतक लगाया और 117 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस दौरान 168 गेंद का सामना किया और 13 चौके और 3 छक्के मारे।

इंग्लैंड के गेंदबाज बशीर ने रोहित और जेम्स एंडरसन ने शुभमन गिल को पवेलियन भेजा। भारत ने सपाट पिच पर टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम में केएल राहुल, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज की जगह रजत पाटीदार, कुलदीप यादव और मुकेश कुमार को उतारा गया।

हैदराबाद में अपने विकेट गंवाने के रोहित और जायसवाल ने धीमी शुरूआत की। इंग्लैंड ने टीम में एकमात्र तेज गेंदबाज एंडरसन और आफ स्पिनर जो रूट से शुरुआत कराई।

💯@ybj_19 breaches the three figure mark and brings up his second Test century with a maximum 👏👏



— BCCI (@BCCI) February 2, 2024

एंडरसन ने पहले पांच ओवर में छह ही रन दिये। विकेट से मदद नहीं मिलने के बावजूद उन्होंने रोहित को खुलकर खेलने नहीं दिया।

रोहित 18वें ओवर में आफ स्पिनर बशीर की गेंद पर लेग स्लिप में ओली पोप को कैच दे बैठे । गिल को एंडरसन ने दूसरे स्पैल में विकेट के पीछे लपकवाया ।