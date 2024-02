IND vs ENG Live Score, 2nd Test: यशस्वी ने जड़े 209 रन, बुमराह ने झटके 6 विकेट और गिल ने लपके 4 कैच, देखें हाइलाइट्स

Highlights यशस्वी जायसवाल ने 209 रन की शानदार पारी खेली। 290 गेंदों की पारी में 19 चौके और सात छक्के जड़े। शुभमन गिल भले ही बल्ले से फेल हुए, लेकिन 4 बेहतरीन कैच लिए।

IND vs ENG Live Score, 2nd Test: रोहित एंड कंपनी के लिए आज सबकुछ अच्छा रहा। पांच मैचों की सीरीज के दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय टीम ने पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के लिए सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 209 रन की शानदार पारी खेली। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपने पहले दोहरे शतक के दौरान 290 गेंदों की पारी में 19 चौके और सात छक्के जड़े। जसप्रीत बुमराह ने स्पिनरों की मददगार पिच में तेज गेंदबाजी का शानदार नमूना पेश करते हुए छह विकेट झटके। शुभमन गिल भले ही बल्ले से फेल हुए, लेकिन 4 बेहतरीन कैच लिए। दूसरे दिन शनिवार को खेल खत्म होने तक अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 28 रन बनाकर मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। पहली पारी में 396 रन बनाने वाली भारतीय टीम की कुल बढ़त अब 171 रन की हो गयी है।

टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ औसत (150+ विकेट)-

16.43 -सिड बार्न्स

20.28- जसप्रीत बुमराह

20.53- एलन डेविडसन

20.94- मैल्कम मार्शल

20.97- जोएल गार्नर

20.99- कर्टली एम्ब्रोस

टेस्ट में बुमराह के सर्वश्रेष्ठ आंकड़ेः

6/27 बनाम WI किंग्स्टन 2019

6/33 बनाम ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न 2018

6/45 बनाम इंग्लैंड विजाग 2024

6/61 बनाम एसए केप टाउन 2024

Jasprit Bumrah's sensational 6/45 makes him the fastest Indian pacer to 150 Test wickets 👊#WTC25#INDvENGpic.twitter.com/nPLIEqNyZs — ICC (@ICC) February 3, 2024

Stumps on Day 2 in Vizag! 🏟️



A fabulous day with the bat & ball 🙌#TeamIndia will resume Day 3 with a lead of 171 runs in the second innings 👌👌



Scorecard ▶️ https://t.co/X85JZGt0EV#INDvENG | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/c3mVHem1Ty — BCCI (@BCCI) February 3, 2024

स्टंप्स के समय कप्तान रोहित शर्मा 13 और पहली पारी में 209 रन बनाने वाले यशस्वी जायसवाल 15 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों ने पांच ओवर के खेल में तीन-तीन चौके लगाये हैं। इससे पहले जसप्रीत बुमराह (45 रन पर छह विकेट) की अगुवाई में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड की पहली पारी को 253 रन पर समेट दिया।

बुमराह को वामहस्त स्पिनर कुलदीप यादव का अच्छा साथ मिला, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में वापसी करते हुए तीन विकेट लिये। इंग्लैंड के लिए सलामी बल्लेबाज जैक क्राउली ने 78 गेंद में 76 और कप्तान बेन स्टोक्स ने 54 गेंद में 47 रन की आक्रामक पारी खेली। दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने 25 ओवर में 47 रन देकर तीन विकेट लिये थे। शोएब बशीर और रेहान अहमद को भी तीन-तीन सफलता मिली थी।