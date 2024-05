IPL 2024: बाकी बचे मैच नहीं खेल पाएंगे LSG के तूफानी गेंदबाज मयंक यादव, चोट से रिकवरी में लगेगा समय

लखनऊ सुपर जाइंट्स (एलएसजी) वर्तमान में 10 मैचों में छह जीत के साथ तालिका में तीसरे स्थान पर है। एलएसजी अपना अगला मैच रविवार को केकेआर के खिलाफ घरेलू मैदान पर खेलेगी। इसके बाद लखनऊ को एसआरएच, डीसी और एमआई के खिलाफ मुकाबले खेलने हैं।

By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: May 5, 2024 10:22 AM