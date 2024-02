Shubman Gill India vs England Live Score: सरफराज खान को नजरअंदाज, गिल को आखिर कब तक मौका!, दूसरे मैच में फेल हुए, 34 रन बनाकर लौटे

Highlights दाएं हाथ के खिलाड़ी ने नंबर 3 पर 6, 10, 29*, 2, 26, 36, 10, 23, 0, 34 का स्कोर दर्ज किया है। एस. गिल ने टीम प्रबंधन से ऑर्डर नीचे करने का अनुरोध किया था। 46 गेंद में 34 रन बनाकर जेम्स एंडरसन के शिकार बने।

Shubman Gill India vs England Live Score 2nd Test Day 1: भारत के कप्तान रोहित शर्मा लगातार शुभमन गिल को मौका दे रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में सरफराज खान को फिर से टीम में नहीं खिलाया गया और गिल को मौका दिया गया। गिल 5 चौके की मदद से 46 गेंद में 34 रन बनाकर जेम्स एंडरसन के शिकार बने। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद चेतेश्वर पुजारा को बाहर किए जाने के बाद गिल ने टीम प्रबंधन से ऑर्डर नीचे करने का अनुरोध किया था। प्रतिभाशाली दाएं हाथ के खिलाड़ी ने नंबर 3 पर 6, 10, 29*, 2, 26, 36, 10, 23, 0, 34 का स्कोर दर्ज किया है। पहले मैच में गिल (23, 0) और एस अय्यर (35, 13) दोनों को हैदराबाद में पहले टेस्ट में इंग्लैंड के स्पिनरों के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा था।

James Anderson has taken the wickets in Test cricket:



- 9 times of Sachin Tendulkar.

- 7 times of Virat Kohli.

- 5 times of Shubman Gill.



The 🐐 of England. pic.twitter.com/cN7gz64YvF — Johns. (@CricCrazyJohns) February 2, 2024

यशस्वी जायसवाल के लगातार दूसरे अर्धशतक की मदद से भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन लंच तक दो विकेट पर 103 रन बना लिये । जायसवाल 92 गेंद में 51 रन बनाकर खेल रहे हैं । कप्तान रोहित शर्मा 14 और शुभमन गिल 34 रन बनाकर आउट हुए। जायसवाल के साथ श्रेयस अय्यर क्रीज पर हैं।

इंग्लैंड के लिये पदार्पण कर रहे आफ स्पिनर शोएब बशीर ने रोहित का विकेट लिया जबकि तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को गिल का विकेट मिला। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में कार्यभार प्रबंधन के लिये आराम दिया गया है ।भारतीय टीम प्रबंधन ने शुक्रवार को यह घोषणा की। पहले टेस्ट के दौरान रणजी क्रिकेट खेलने के लिये फारिग किये गए आवेश खान फिर से टीम में हैं।

जेम्स एंडरसन- टेस्ट क्रिकेट में विकेट:

-सचिन तेंदुलकरः 9 बार

-विराट कोहलीः 7 बार

-शुभमन गिलः 5 बार।

डब्ल्यूटीसी 2023 फाइनल के बाद से गिलः

पारीः 12

रनः 207

औसतः 18.81

उच्चतम स्कोरः 36

जेम्स एंडरसन के खिलाफ शुभमन गिलः

पारीः 7

गेंदः 72

रनः 39

आउटः 5

औसतः 7.80।

That's Lunch on Day 1 of the Vizag Test! #TeamIndia scored 1⃣0⃣3⃣ in the First Session, with @ybj_19 scoring an unbeaten 5⃣1⃣.



We will be back for the Second Session shortly! ⌛️



Scorecard ▶️ https://t.co/X85JZGt0EV#INDvENG | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/y2HDUEcWdi — BCCI (@BCCI) February 2, 2024

बीसीसीआई ने कहा ,‘मोहम्मद सिराज को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से आराम दिया गया है। यह फैसला इसलिए लिया गया है कि यह सीरीज लंबी है और हाल ही में उन्होंने काफी क्रिकेट खेली है।’ इसमें कहा गया ,‘वह राजकोट में होने वाले तीसरे टेस्ट के लिये उपलब्ध होंगे। आवेश खान दूसरे टेस्ट के लिये टीम से फिर जुड़े हैं।’ कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस के समय कहा था ,‘सिराज को इसलिये आराम दिया गया है ताकि वह परिवार के साथ कुछ समय बिता सके। वह तीसरे टेस्ट के लिये उपलब्ध होंगे।’