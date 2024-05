IPL 2024: पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा ने कहा, 'आरसीबी वेंटिलेटर से बाहर, लेकिन अभी भी आईसीयू में है'

Highlights पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा ने कहा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू वेंटिलेटर से बाहर है जीटी के खिलाफ आरसीबी ने चार विकेट से जीत हासिल की प्लेऑफ की दौर में आरसीबी बनी हुई है

IPL 2024: पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा ने कहा कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू वेंटिलेटर से बाहर है। लेकिन अभी भी आईसीयू में हैं। जड़ेजा का मानना है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के गेंदबाजों ने अपनी टीम को वेंटिलेटर से बाहर ले जाने के लिए मिलकर प्रयास करना शुरू कर दिया है, लेकिन गुजरात टाइटंस पर मिली जीत के बाद टीम अभी भी आईसीयू में बनी हुई है।

आरसीबी ने शनिवार को जीटी के खिलाफ 148 रन के मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए चार विकेट और 38 गेंद शेष रहते जीत दर्ज कर ली। इस मैच में एक बार फिर मोहम्मद सिराज अपनी लय में दिखे। इस पूरे आईपीएल सीजन में जीटी के खिलाफ उन्होंने शानशार स्पेल फेंका।

