Australia vs West Indies, 1st ODI 2024: 69 गेंद पहले मारी बाजी, ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से रौंदा, वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त, डेब्यू में प्लेयर ऑफ द मैच

Highlights वेस्टइंडीज के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की लगातार 10वीं वनडे जीत भी है। वेस्टइंडीज की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 48.4 ओवर में 231 रन बना सकी। जेवियर बार्टलेट को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।

Australia vs West Indies, 1st ODI 2024: ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से रौंद दिया। तीन मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। दूसरा मैच 4 फरवरी को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने 69 गेंद पहले बाजी मार ली। जेवियर बार्टलेट को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वेस्टइंडीज की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 48.4 ओवर में 231 रन बना सकी। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 38.3 ओवर में 2 विकेट पर 232 रन बनाकर जीत हासिल की। बार्टलेट ने 9 ओवर में 17 रन देकर 4 विकेट झटके। यह वेस्टइंडीज के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की लगातार 10वीं वनडे जीत भी है।

A solid third-wicket partnership between Cameron Green and Steve Smith helps Australia race to a win in the first ODI 👏#AUSvWI: https://t.co/oZ5N7OXZQcpic.twitter.com/CExozgrBF7