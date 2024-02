India vs England Live Score 2nd Test Day 1: पाकिस्तानी मूल के ऑफ स्पिनर बशीर ने रोहित को किया आउट, यहां देखें भारत में टेस्ट खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी

Highlights पहला टेस्ट 28 रन से जीतने वाले इंग्लैंड ने अंतिम एकादश का ऐलान पहले ही कर दिया था। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की जगह मुकेश कुमार को शामिल किया गया है। केएल राहुल, रविंद्र जडेजा की जगह रजत पाटीदार और कुलदीप यादव खेलेंगे।

India vs England Live Score, 2nd Test Day 1 Updates: भारत ने दूसरे टेस्ट मैच में रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने सधी शुरुआत की और कप्तान रोहित और यशस्वी जायसवाल ने 40 रन की साझेदारी की। हालांकि रोहित फिर से फेल हुए और इंग्लैंड के पाकिस्तानी मूल के ऑफ स्पिनर शोएब बशीर ने डेब्यू मैच में आउट किया। रोहित एक भाी चौका नहीं लगा सके। भारतीय टीम में चोटिल केएल राहुल, रविंद्र जडेजा की जगह रजत पाटीदार और कुलदीप यादव खेलेंगे जबकि तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की जगह मुकेश कुमार को शामिल किया गया है। पहला टेस्ट 28 रन से जीतने वाले इंग्लैंड ने अंतिम एकादश का ऐलान पहले ही कर दिया था।

Congratulations to Rajat Patidar who is all set to make his Test Debut 👏👏



Go well 👌👌#TeamIndia | #INDvENG | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/FNJPvFVROU — BCCI (@BCCI) February 2, 2024

भारत में टेस्ट खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी

45 वर्ष 300डी जॉन ट्रेकोस (1993 में)

44y 102d अमीर इलाही (1952 में)

42 वर्ष 100 दिन हैरी इलियट (1934 में)

41 वर्ष 300डी वीनू मांकड़ (1959 में)

41 वर्ष 187डी जेम्स एंडरसन (2024 में)।

20 वर्ष के आफ स्पिनर बशीर इंग्लिश काउंटी टीम समरसेट के लिये खेलते हैं। बशीर पाकिस्तानी मूल के हैं लेकिन उनका जन्म सरे में हुआ था। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में छह मैचों में महज 10 विकेट लेने वाले बशीर का चयन हैरानी का सबब रहा। पाकिस्तानी मूल के साकिब महमूद भी 2019 में भारत ए के खिलाफ श्रृंखला के लिये नहीं आ सके थे। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के प्रबंध निदेशक (परिचालन) स्टुअर्ट हूपर भी बशीर को जल्दी वीजा दिलाने के लिये यूएई में थे लेकिन वीजा नहीं मिल सका।