IND vs ENG Live: पहले मैच के हीरो ओली पोप को यूं चलता किया बूम-बूम बुमराह, बिखेर दी गिल्लियां, देखें वीडियो

Highlights 78 गेंद की पारी में 11 चौके और दो छक्के जड़े। इंग्लैंड ने भारत के 396 रन के जवाब में शानदार शुरुआत की थी। कुलदीप यादव को 2 और अक्षर पटेल को एक सफलता मिली।

IND vs ENG Live: भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड पर नकेल कस दिया है। टीम इंडिया के उपकप्तान जसप्रीत बुमराह ने शानदार प्रदर्शन किया और अभी तक 3 विकेट उखाड़ चुके हैं। पहले टेस्ट मैच हीरो ओली पोप (23) को यूं बोल्ड किया। विकेट उखड़ गए। ओली पोप ने पहले मैच में 196 रन की पारी खेली थी और टीम को जीत दिलाई थी। भारत ने पहली पारी में 396 रन बनाए। जवाब में इंग्लैड की टीम 172 रन पर 6 विकेट खो दी है और अभी भी 224 रन पीछे हैं। सालामी बल्लेबाज जैक क्राउली की 76 रन की आक्रामक पारी के दम पर इंग्लैंड ने भारत के 396 रन के जवाब में शानदार शुरुआत की थी। क्राउली ने 78 गेंद की पारी में 11 चौके और दो छक्के जड़ कर भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाये रखा।

उन्होंने पहले विकेट के लिए बेन डकेट (21) के साथ 59 जबकि दूसरे विकेट के लिए ओली पोप (23) के साथ 55 रन की साझेदारी कर इंग्लैंड को तेज शुरुआत दिलायी। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने 32 रन देकर 3 विकेट लिये जबकि कुलदीप यादव को 2 और अक्षर पटेल को एक सफलता मिली।

भारत के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल शनिवार को यहां इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन दोहरा शतक जड़ने वाले तीसरे सबसे युवा भारतीय बने। अपना छठा टेस्ट खेल रहे 22 साल के जायसवाल ने 290 गेंद की पारी में 19 चौके और सात छक्के की मदद से 209 रन बनाये। वह दिग्गज जेम्स एंडरसन की गेंद पर जॉनी बेयरस्टो को कैच देकर पवेलियन लौटे।

उनकी शानदार बल्लेबाजी से भारत ने पहली पारी में 396 रन बनाये। सबसे कम उम्र में दोहरा शतक जड़ने वाले भारतीय का रिकॉर्ड विनोद कांबली के नाम है। पूर्व वामहस्त बल्लेबाज कांबली ने 1993 में 21 साल और 335 दिन की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ दोहरा शतक जड़ा था। कांबली ने इसके 20 दिन के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना लगातार दूसरा दोहरा शतक बनाया था।

कांबली से पहले महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर लंबे समय तक दोहरा शतक जड़ने वाले भारत के सबसे युवा बल्लेबाज थे। उन्होंने 1971 में वेस्टइंडीज के खिलाफ यह कारनामा किया था। वह गौतम गंभीर के बाद खेल के पारंपरिक प्रारूप में दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। गंभीर ने 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोहरा शतक जड़ा था।