बेटे अकाय के जन्म के बाद पहली बार मैच देखने पहुंची अनुष्का शर्मा, हबी विराट को किया चीयर; क्यूट फोटोज वायरल

IPL 2024 RCB vs GT: फैन्स के बीच सबसे ज्यादा चर्चित जोड़ी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की है जिन पर सभी की निगाहें रहती है। इस समय विराट कोहली आईपीएल में व्यस्त है वहीं, एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने हाल ही में बेटे अकाय को जन्म दिया है। मदरहुड को एन्जॉय कर रही अनुष्का शर्मा पति विराट कोहली को चीयर करने पहुंची। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को बेंगलुरु क्रिकेट स्टेडियम में अपने पति-क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए चीयर करते हुए देखा गया।

यह मुकाबला शहर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का गुजरात टाइटंस के साथ मैच था। जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ा, स्टैंड्स में अनुष्का के अलग-अलग एक्सप्रेशन कैमरे में कैद हो गए। विराट कोहली के रनआउट होने से बचने के बाद अनुष्का हैरान और राहत महसूस करती नजर आईं। विराट के बैक-टू-बैक छक्के मारने पर वह मुस्कुराती और ताली बजाती भी नजर आईं। जब विराट ने उन्हें चूमा तो अनुष्का खड़ी हुईं, तालियां बजाईं और मुस्कुराईं। विराट के आउट होते ही एक्टर हैरान नजर आए। इवेंट के लिए अनुष्का ने धारीदार नीली शर्ट और पैंट पहनी थी।

न्यू मदर बनने के बाद पहली बार है जब अनुष्का शर्मा को पब्लिक प्लेस में देखा गया। हालांकि, इससे पहले उनके जन्मदिन समारोह के दौरान वह पति विराट के साथ जन्मदिन मनाती नजर आई थीं।

मैच के दौरान अनुष्का के एक्सप्रेशन ने सबका ध्यान उनकी ओर खींचा। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस के फैन्स उनकी तस्वीरों को शेयर और लाइक कर रहे हैं। साथ ही अपना प्यार लुटा रहे हैं।

