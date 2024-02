IND vs ENG Live Score, 2nd Test: जायसवाल के बाद बुमराह, तेज गेंदबाजी का शानदार नमूना पेश करते झटके 6 विकेट, देखें वीडियो

Highlights टेस्ट क्रिकेट में वापसी करते हुए तीन विकेट लिये। बेन स्टोक्स ने 54 गेंद में 47 रन की आक्रामक पारी खेली। यशस्वी जायसवाल ने 209 रन की शानदार पारी खेली।

IND vs ENG Live Score, 2nd Test: जसप्रीत बुमराह ने स्पिनरों की मददगार पिच में तेज गेंदबाजी का शानदार नमूना पेश करते हुए छह विकेट झटके जिससे पांच मैचों की श्रृंखला के दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन भारत के 396 रन के जवाब में इंग्लैंड की पहली पारी 55.5 ओवर में 253 रन सिमट गयी। पहली पारी के बाद भारत के पास 143 रन की बढ़त है। बुमराह को वामहस्त स्पिनर कुलदीप यादव का अच्छा साथ मिला, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में वापसी करते हुए तीन विकेट लिये। इंग्लैंड के लिए सलामी बल्लेबाज जैक क्राउली ने 78 गेंद में 76 और कप्तान बेन स्टोक्स ने 54 गेंद में 47 रन की आक्रामक पारी खेली। इससे पहले दिन के शुरुआती सत्र में भारत की पहली पारी 112 ओवर में 396 रन पर खत्म हुई थी।

Memorable Performance ✅ Special Celebration 🙌 Well bowled, Jasprit Bumrah! 🔥 🔥

भारत के लिए सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 209 रन की शानदार पारी खेली। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपने पहले दोहरे शतक के दौरान 290 गेंदों की पारी में 19 चौके और सात छक्के जड़े। इंग्लैंड के लिए दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने 25 ओवर में 47 रन देकर तीन विकेट लिये थे। शोएब बशीर और रेहान अहमद को भी तीन-तीन सफलता मिली थी।

जैक क्राउली का अय्यर बो अक्षर 76

बेन डकेट का पाटीदार बो कुलदीप 21

ऑली पोप बो बुमराह 23

जो रूट का गिल बो बुमराह 05

जॉनी बेयरस्टो का गिल बो बुमराह 25

बेन स्टोक्स बो बुमराह 47

बेन फोक्स बो कुलदीप 06

रेहान अहमद का गिल बो कुलदीप 06

टॉम हार्टले का गिल बो बुमराह 21

जेम्स एंडरसन पगबाधा बुमराह 06

शोएब बशीर नाबाद 08

अतिरिक्त: (बाई: 07, लेग बाई: 01, नोबॉल: 01) 09

कुल योग: (55.5 ओवर में सभी आउट) 253 रन

विकेट पतन 1-59, 2-114, 3-123, 4-136, 5-159, 6-172, 7-182 , 8-229, 9-234

गेंदबाजी

बुमराह 15.5-5-45-6

मुकेश 7-1-44-0

कुलदीप 17-1-71-3

अश्विन 12-0-61-0

अक्षर 4-0-24-1

