Ram Mandir Live: राम मंदिर के मुख्य द्वार पर गज-सिंह, हनुमान जी और गरुड़ जी की मूर्ति स्थापित, देखें तस्वीरें

बिनु सतसंग बिबेक न होई।

राम कृपा बिनु सुलभ न सोई॥#RamJanmbhoomiMandir के प्रवेश द्वार पर स्थापित हुईं गज, सिंह, हनुमान जी और गरुड़ जी की राजस्थान के ग्राम बंसी पहाड़पुर के हल्के गुलाबी रंग के बलुआ पत्थर से बनी मूर्तियां। #RamMandir | #Ayodhya | #PranPratishthapic.twitter.com/p1hCb7CkBs — Doordarshan National दूरदर्शन नेशनल (@DDNational) January 4, 2024

Pictures taken this morning at Shri Ram Janmabhoomi Mandir site.



श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में आज प्रातः काल लिए गए चित्र pic.twitter.com/MOaDIiS91Y — Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra (@ShriRamTeerth) December 24, 2023

