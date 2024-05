PM Narendra Modi Nomination Updates: दशाश्वमेध घाट पर पूजा-अर्चना, 12 राज्य के सीएम पहुंचे, कई केंद्रीय मंत्री शामिल, देखें वीडियो

Highlights PM Narendra Modi Nomination Live Updates: मुख्यमंत्री और अनेक पार्टी नेता मौजूद रह सकते हैं। PM Narendra Modi Nomination Live Updates: ओमप्रकाश राजभर भी इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ रह सकते हैं। PM Narendra Modi Nomination Live Updates: प्रधानमंत्री रुद्राक्ष कन्वेन्शन सेंटर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे।

PM Narendra Modi Nomination Live Updates: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से नामांकन करेंगे। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा का पूजन की। पीएम मोदी लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। 2014 और 2019 में जीत हासिल कर चुके हैं। नामांकन में 12 राज्य के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन भरने से पहले यहां गंगा नदी के किनारे दशाश्वमेध घाट पर पूजा-अर्चना की। प्रधानमंत्री ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गंगा घाट पर आरती भी की।

Union Ministers, including Defence Minister Rajnath Singh and Home Minister Amit Shah, BJP national president JP Nadda, UP CM Yogi Adityanath, and other NDA leaders will be present during PM Modi's nomination filing for #LokSabhaElections2024



PM is the sitting MP and BJP';s… pic.twitter.com/YFtR4UkC8Y