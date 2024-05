Gujarat Titans IPL: 2022 में चैंपियन, 2023 में उपविजेता और 2024 में प्लेऑफ से बाहर, गुजरात टाइटंस की कहानी

Highlights Gujarat Titans IPL 2024: फाइनल 2022 में गुजरात ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से मात दी। Gujarat Titans IPL 2024: 2023 में भी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल तक पहुंची। Gujarat Titans IPL 2024: हार्दिक ब्रिगेड को 5 विकेट से मात देकर दूसरी बार चैंपियन बनने से रोक दिया।

Gujarat Titans IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2024) प्लेऑफ की लड़ाई रोमांच हो गई है। गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) की टीम आईपीएल (ipl) 2024 से बाहर है। 2022 में चैंपियन बनने से कहानी शुरू हुई। 2023 में टीम को पराजय का सामना करना पड़ा और 2024 में बुरा हाल रहा और टीम प्लेऑफ से बाहर हो गई है। जीटी टीम की शुरुआत 2022 से हुई और कप्तान हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया और पहली बार चैंपियन खिताब पर कब्जा किया। फाइनल में गुजरात ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से मात दी।

2023 में भी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल तक पहुंची। हालांकि टीम को हार का सामना करना पड़ा और महेंद्र सिंह अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग्स ने हार्दिक ब्रिगेड को 5 विकेट से मात देकर दूसरी बार चैंपियन बनने से रोक दिया। 2024 की कहानी अलग है। टीम में उलटफेर हुआ और हार्दिक ने कप्तानी छोड़ दी और मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल हो गए।

इस बीच गुजरात ने भारतीय टीम के ओपनर और युवा खिलाड़ी शुभमन गिल पर दांव खेल दिया और कप्तान की बागडोर सौंप दी। लेकिन उलटा-पुलटा हो गया। टीम प्लेऑफ क्वालीफाई नहीं कर सकी। 13 मैच में खेलकर 5 जीत, 7 हार और एक मैच रद्द होने के कारण 11 अंक के साथ 8वें पायदान पर रही। बारिश के कारण कोलकाता में अंक बांटना पड़ा।

गुजरात टाइटंस की इंडियन प्रीमियर लीग प्लेआफ के लिये क्वालीफाई करने की उम्मीदों पर सोमवार को पानी फिर गया जब कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उसका ‘करो या मरो’ का मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया। केकेआर के अब 13 मैचों में 19 अंक हैं और उसका शीर्ष दो में रहना तय है। वहीं गुजरात 13 मैचों में 11 अंक लेकर प्लेआफ की दौड़ से बाहर है।

लगातार बिजली कड़कने और हल्की बूंदाबांदी के कारण टॉस सात बजे नहीं हो सका।धीरे धीरे बारिश तेज होती चली गई । प्रति टीम पांच ओवर का मैच कराने के लिये कटआफ समय 10 बजकर 56 मिनट था लेकिन अधिकारियों ने लगातार हो रही तेज बारिश और गीली आउटफील्ड के कारण मैच रद्द करने का फैसला किया जो आईपीएल के इस सत्र में पहली बार हुआ है।

पिछले मैच में मुंबई इंडियंस को हराने के बाद केकेआर प्लेआफ में जगह बना चुका है। राजस्थान रॉयल्स 12 मैचों में 16 अंक लेकर दूसरे और गत चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स 13 मैचों में 14 अंक लेकर तीसरे स्थान पर है । सनराइजर्स हैदराबाद 12 मैचों में 14 अंक लेकर चौथे स्थान पर है।

जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 13 मैचों में 12 अंक लेकर पांचवें स्थान पर है। लखनऊ सुपर जाइंट्स तकनीक तौर पर अभी प्लेआफ की दौड़ में बना हुआ है जिसके 12 मैचों में 12 अंक है । दिल्ली कैपिटल्स 13 मैचों में 12 अंक के साथ दौड़ से बाहर है।