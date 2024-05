PM Narendra Modi Nomination Live Updates: 2014, 2019 के बाद 2024, पीएम मोदी ने लिखा- ‘काशी के साथ मेरा रिश्ता अनूठा, अभिन्न और अतुलनीय..., पढ़िए पोस्ट

Highlights PM Narendra Modi Nomination Live Updates: नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए वाराणसी जिलाधिकारी के कार्यालय (कलेक्ट्रेट) पहुंचे। PM Narendra Modi Nomination Live Updates: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। PM Narendra Modi Nomination Live Updates: वाराणसी जिलाधिकारी के कार्यालय (कलेक्ट्रेट) पहुंचे।

PM Narendra Modi Nomination Live Updates: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिस पर उन्होंने 2014 में पहली बार और 2019 में दूसरी बार जीत हासिल की थी। सफेद कुर्ता-पायजामा और नीली सदरी पहने मोदी अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए वाराणसी जिलाधिकारी के कार्यालय (कलेक्ट्रेट) पहुंचे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। मोदी ने नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले उनका स्वागत करने के लिए एकत्र भीड़ की ओर हाथ हिला कर उनका अभिवादन किया।

काशी के मेरे परिवारजनों ने रोड शो में जो स्नेह और आशीर्वाद बरसाया, वह मेरे जीवन का अविस्मरणीय क्षण बन गया है। pic.twitter.com/dKxsmzX7N4 — Narendra Modi (@narendramodi) May 14, 2024

अपनी काशी से मेरा रिश्ता अद्भुत है, अभिन्न है और अप्रतिम है… बस यही कह सकता हूं कि इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता! pic.twitter.com/yciriVnWV9 — Narendra Modi (@narendramodi) May 14, 2024

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi files nomination from Varanasi Lok Sabha seat for #LokSabhaElections2024pic.twitter.com/lSgGcPiNjR — ANI (@ANI) May 14, 2024

उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा ‘‘काशी के साथ मेरा रिश्ता अनूठा, अभिन्न और अतुलनीय है... मैं कह सकता हूं कि इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता।’’ मोदी ने वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने से पहले मंगलवार को सुबह गंगा नदी के तट पर दशाश्वमेध घाट पर पूजा की और काल भैरव मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने घाट पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आरती भी की। वाराणसी में लोकसभा चुनाव के सातवें चरण में एक जून को मतदान होगा ।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi files nomination from Varanasi Lok Sabha seat for #LokSabhaElections2024



Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath is also present on the occasion. pic.twitter.com/woWNPgqdiG — ANI (@ANI) May 14, 2024

Prime Minister Narendra Modi files nomination from Varanasi Lok Sabha seat for #LokSabhaElections2024



Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath is also present on the occasion. pic.twitter.com/S3JEAk3Okl — ANI (@ANI) May 14, 2024

