PM Narendra Modi files Nomination: वो 4 लोग, जो प्रस्तावक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पहुंचे वाराणसी डीएम ऑफिस, जानें

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया अपना नामांकन इस दौरान एनडीए के सहियोगियों ने भी लिया हिस्सा यही नहीं कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहें उपस्थित

PM Narendra Modi files Nomination: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ इस दौरान प्रस्तावक के रूप में पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर पहुंचे। ये सभी प्रस्तावक ओबीसी, दलित और बाह्मण समुदाय से आते हैं। यही नहीं इस मौके पर खुद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहें।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में गंगा नदी के किनारे दशाश्वमेध घाट पर पूजा-अर्चना की। पीएम मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गंगा घाट पर आरती भी की। पीएम मोदी ने इसके बाद काल भैरव मंदिर के भी दर्शन किये।

इन 4 प्रस्तावकों के बारे में यहां जानिए

-पंडित गणेश्वर शास्त्री भी पीएम नरेंद्र मोदी के प्रस्तावकों में से एक रहे, ये वही हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला था, ये ब्राह्मण समाज से हैं।

-बैजनाथ पटेल ओबीसी समाज से आते हैं और जनसंघ के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। बैजनाथ रोहनिया-सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं।

-लालचंद कुशवाहा भी ओबीसी समुदाय से हैं।

-संजय सोनकर दलित समाज से हैं।

वाराणासी में क्या है जाति समीकरण इसे भी समझें- यूपी की वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में तीन लाख से ज्यादा ब्राह्मण, 2.5 लाख ओबीसी, जबकि करीब 1.25 लाख दलित मतदाता हैं।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi filed nomination from Varanasi Lok Sabha seat for #LokSabhaElections2024 Union Ministers, including Defence Minister Rajnath Singh and Home Minister Amit Shah, BJP national president JP Nadda, UP CM Yogi Adityanath, and other NDA leaders… pic.twitter.com/0NaSMFN8BS

क्यों प्रस्‍तावक है जरूरी..

चुनावों में प्रस्‍तावक की भूमिका काफी अहम होती है। ये ही वे लोग होते हैं, जो किसी उम्‍मीदवार के नाम का प्रस्‍ताव रखते हैं। निर्वाचन आयोग के मुताबिक, प्रस्‍तावक वे स्‍थानीय लोग होते हैं, जो किसी उम्‍मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए अपनी ओर से प्रस्‍तावित करते हैं। आमतौर पर नामांकन के लिए किसी महत्‍वपूर्ण दल के वीआईपी कैंडिडेट के लिए पांच और आम उम्‍मीदवार के लिए 10 प्रस्तावकों की जरूरत होती है।

PM नरेंद्र मोदी के नामांकन में NDA सहयोगी भी हुए शामिल

पीएम नरेंद्र मोदी के नामांकन दाखिल करने जाते समय उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। हालांकि सामने नहीं आए, लेकिन सभी वहां जिलाधिकारी मुख्यालय पहुंचे थे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) तथा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और अनेक पार्टी नेता मौजूद रहें।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi leaves from the DM office in Varanasi after filing his nomination for #LokSabhaElections2024



Union Ministers, including Defence Minister Rajnath Singh and Home Minister Amit Shah, BJP national president JP Nadda, UP CM Yogi Adityanath, and… pic.twitter.com/6fgfr0oasJ