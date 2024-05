Watch: मुंबई में बारिश-तूफान के बाद रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़, महिला डब्बे में चढ़ने के लिए आपस में भिड़ी महिलाएं, धक्का-मुक्की का वीडियो वायरल

By अंजली चौहान | Published: May 14, 2024 11:25 AM

Mumbai Rains: सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे दृश्यों में उपकरणों की क्षति और खराब मौसम के कारण घंटों की देरी का सामना करने के बाद सैकड़ों यात्रियों को लोकल ट्रेनों में चढ़ने के लिए दौड़ते और धक्का-मुक्की करते हुए दिखाया गया है।