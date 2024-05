Mumbai Hoarding Collapse Case: घाटकोपर हादसे पर सेलेब्स ने जताया दुख, विजय वर्मा, सोनी राजदान ने कही ये बात

By अंजली चौहान | Published: May 14, 2024 10:25 AM

Next

Mumbai Hoarding Collapse Case: मुंबई के घाटकोपर इलाके में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर विजय वर्मा और सोनी राजदान ने प्रतिक्रिया दी। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए जबकि कुछ की कथित तौर पर जान चली गई।