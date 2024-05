SRH VS RR Score IPL 2024: प्ले ऑफ पर राजस्थान रॉयल्स की नजर, 16 अंक से साथ पहले पायदान पर संजू की टीम, शाम 7.30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद से टक्कर, जानें लाइव अपडेट

Highlights Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals, 50th Match Live Score IPL 2024: संजू सैमसन की टीम 9 मैच में 8 जीत और एक हार के साथ 16 अंक लेकर पहले पायदान पर है। Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals, 50th Match Live Score IPL 2024: सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 9 मैच में 5 जीत और 4 हार के साथ 10 अंक लेकर 5वें पायदान पर है। Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals, 50th Match Live Score IPL 2024: गुरुवार को हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में मैच खेला जाएगा।

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals, 50th Match Live Score IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में आज सनराइजर्स हैदराबाद के सामने राजस्थान रॉयल्स की टीम है। संजू सैमसन की टीम 9 मैच में 8 जीत और एक हार के साथ 16 अंक लेकर पहले पायदान पर है। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 9 मैच में 5 जीत और 4 हार के साथ 10 अंक लेकर 5वें पायदान पर है। गुरुवार को हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। SRH अपने दो मैचों की हार का सिलसिला तोड़ना चाहेगी।

एसआरएच बनाम आरआर आमने-सामने के आंकड़ेः

मैच: 18

SRH: 9

आरआर: 9

एसआरएच बनाम आरआर लाइव स्ट्रीमिंगः मैच JioCinema ऐप पर स्ट्रीम किया जाएगा और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर 2 मई गुरुवार को शाम 7:30 बजे IST से प्रसारित किया जाएगा।

टीमें:

राजस्थान रॉयल्स: संजू सैमसन (कप्तान), जोस बटलर, शुभम दुबे, शिम्रोन हेटमायर, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, टॉम कोहलर-कैडमोर, रियान पराग, रोवमैन पॉवेल, कुणाल सिंह राठौड़, रविचंद्रन अश्विन, डोनोवन फरेरा, अवेश खान, ट्रेंट बोल्ट , नंद्रे बर्गर, युजवेंद्र चहल, प्रसिद्ध कृष्णा, नवदीप सैनी, संदीप शर्मा, कुलदीप सेन, आबिद मुश्ताक, तनुश कोटियन।

सनराइजर्स हैदराबाद: पैट कमिंस (कप्तान), अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, हेनरिच क्लासेन (विकेटकीपर), ऐडन मार्करम, अब्दुल समद, नीतिश रेड्डी, शाहबाज अहमद, भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनादकट, टी नटराजन, मयंक मार्कंडेय, उमरान मलिक, अनमोलप्रीत सिंह , ग्लेन फिलिप्स, राहुल त्रिपाठी, वाशिंगटन सुंदर, उपेन्द्र यादव, झटवेध सुब्रमण्यन, सनवीर सिंह, विजयकांत व्यासकांत, फजलहक फारूकी, मार्को यानसेन, आकाश महाराज सिंह और मयंक अग्रवाल।

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपने अभियान को ढर्रे पर लाना चाहेंगे सनराइजर्स

लक्ष्य का पीछा करते हुए भटकने वाली सनराइजर्स हैदराबाद शीर्ष पर काबिज राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बृहस्पतिवार को इंडियन प्रीमियर लीग के मैच में अपने अभियान को ढर्रे पर लाना चाहेगी । रॉयल्स का प्लेआफ में स्थान लगभग पक्का है लेकिन सनराइजर्स के लिये इस मैच में बहुत कुछ दाव पर है। कुछ दिन पहले तक शानदार फॉर्म में चल रही सनराइजर्स को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए मिली हार का खामियाजा भुगतना पड़ा है । इन पराजयों के बाद टीम शीर्ष चार से बाहर हो गई।

चार जीत और चार हार के बाद अब दस अंक लेकर 2016 चैम्पियन टीम पांचवें स्थान पर है । पैट कमिंस की कप्तानी वाली टीम के शीर्ष और मध्यक्रम के बल्लेबाज लक्ष्य का पीछा करते हुए नाकाम रहे हैं जिससे कोच डेनियल विटोरी को स्वीकार करना पड़ा कि लक्ष्य का पीछा करते हुए अति आक्रामक खेलने की रणनीति गलत रही।

सनराइजर्स ने इस सत्र में पहले बल्लेबाजी करते हुए दो बार 250 से अधिक स्कोर बनाया । वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए 200 से अधिक का स्कोर एक बार भी हासिल नहीं कर सकी । मुख्य कोच विटोरी ने आरसीबी से मिली हार के बाद कहा था ,‘‘ हम लक्ष्य देने में कामयाब रहे हैं और अब लक्ष्य का पीछा करना भी सीखना होगा।’’

सनराइजर्स बल्लेबाजी में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा पर काफी निर्भर है। दोनों के फ्लॉप होने पर सनराइजर्स की पारी भी चरमरा जाती है। एडेन माक्ररम को अब अपने चिर परिचित फॉर्म में लौटना होगा जिनका बल्ला अभी तक खामोश रहा है। दूसरी ओर रॉयल्स का अब तक का सफर बेदाग रहा है। पहले सत्र की विजेता टीम ने हर प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ उम्दा प्रदर्शन किया है और 16 अंक लेकर शीर्ष पर है।

उसके पास जोस बटलर, यशस्वी जायसवाल और कप्तान संजू सैमसन जैसे फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज हैं। शिमरोन हेटमायेर और रोवमैन पॉवेल के अलावा रियान पराग और ध्रुव जुरेल ने भी रन बनाये हैं। गेंदबाजी में उनके पास युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट का अनुभव और आवेश खान तथा संदीप शर्मा का जोश है।