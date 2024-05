Mumbai Indians IPL 2022-23-24: मुंबई इंडियंस ने शर्मनाक रिकॉर्ड की बराबरी की, कोई टीम तोड़ना नहीं चाहेगी!, यहां देखें 2022, 2023 और 2024 अंक तालिका

Highlights Mumbai Indians IPL 2022-23-24: टीम ने 2024 में 14 मैच खेलकर 4 जीत और 10 हार के साथ 10वें स्थान पर रही। Mumbai Indians IPL 2022-23-24: मुंबई की टीम 14 मैचों में सिर्फ चार जीत के साथ आखिरी पायदान पर रहेगी। Mumbai Indians IPL 2022-23-24: 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 बार चैंपियन बनकर रिकॉर्ड का बराबरी किया था।

Mumbai Indians IPL 2022-23-24: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2024) टी20 में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) टीम हर मामले में अलग टीम है। 5 बार चैंपियन बनने वाली पहली टीम है। 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 बार चैंपियन बनकर रिकॉर्ड का बराबरी किया था। आईपीएल 2024 में हार के बाद यह तय हो गया कि मुंबई की टीम 14 मैचों में सिर्फ चार जीत के साथ आखिरी पायदान पर रहेगी। टीम ने 2024 में 14 मैच खेलकर 4 जीत और 10 हार के साथ 10वें स्थान पर रही। 2023 में टीम 14 मैच खेलकर 8 जीत और 6 हार के साथ 16 अंक लेकर चौथे स्थान पर रही थी।

