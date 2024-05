Australia T20 World Cup Squad: दिवंगत साइमंड्स को बड़ा सम्मान, बेटे विल और बेटी चोले क्यों है चर्चा में, ऑस्ट्रेलिया टीम को दुनिया कर रही सलाम

Highlights विल ने एश्टोन एगर के नाम की घोषणा की और चोले ने मिचेल स्टार्क का नाम लिया। साइमंड्स का 46 वर्ष की उम्र में 2022 में एक कार दुर्घटना में निधन हो गया था। आस्ट्रेलियाई टीम की घोषणा करने वाले 2007 विश्व कप विजेता टीम के प्रमुख सदस्यों में शामिल किया है।

Australia T20 World Cup Squad: ऑस्ट्रेलिया ने दिवंगत हरफनमौला एंड्रयू साइमंड्स के बच्चों को जून में होने वाले टी20 विश्व कप के लिये आस्ट्रेलियाई टीम की घोषणा करने वाले 2007 विश्व कप विजेता टीम के प्रमुख सदस्यों में शामिल किया है। साइमंड्स का 46 वर्ष की उम्र में 2022 में एक कार दुर्घटना में निधन हो गया था। साइमंड्स के बेटे विल और बेटी चोले ने रिकी पोंटिंग, एडम गिलक्रिस्ट, माइकल क्लार्क और ग्लेन मैकग्रा जैसे धुरंधरों के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम का वीडियो पर ऐलान किया। विल ने एश्टोन एगर के नाम की घोषणा की और चोले ने मिचेल स्टार्क का नाम लिया।

साइमंड्स आस्ट्रेलिया की दो विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे। भारतीय टीम के 2008 के आस्ट्रेलिया दौरे पर वह विवाद में फंस गए थे, जब उन्होंने स्पिनर हरभजन सिंह पर नस्लीय टिप्पणी का आरोप लगाया। जांच के बाद हरभजन को आरोप से बरी कर दिया गया। दोनों ने बाद में आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिये साथ में खेला।

टी20 विश्व कप : न्यूयॉर्क में लाई जा रही हैं ‘ड्रॉप इन’ पिचें

आगामी टी20 विश्व कप के लिये फ्लोरिडा से ‘ड्रॉप इन’ पिचें न्यूयॉर्क लाई जा रही हैं जहां बाकी मैचों के अलावा नौ जून को भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप चरण का मैच भी होना है। ये ऐसी पिच होती है, जिसे मैदान या वेन्यू से दूर कहीं बनाया जाता है और बाद में स्टेडियम में लाकर बिछा दिया जाता है। फ्लोरिडा में दिसंबर से दस ड्रॉप इन पिचें बनाई जा रही थी।

ये पिचें एडीलेड ओवल टर्फ सोल्यूशंस के मार्गदर्शन में बनाई जा रही हैं जिसकी अगुवाई एडीलेड ओवन के मुख्य क्यूरेटर डेमियर हॉग कर रहे हैं। आईसीसी की विज्ञप्ति के अनुसार चार पिचें नासाउ स्टेडियम में लगाई जायेंगी जबकि छह आसपास अभ्यास परिसर में लगेंगी। टूर्नामेंट के दौरान एडीलेड ओवल टर्फ सोल्यूशंस टीम न्यूयॉर्क में ही रहेगी ताकि पिच के रख रखाव में मदद कर सके। टूर्नामेंट दो से 29 जून तक अमेरिका और वेस्टइंडीज में खेला जायेगा।