Team India Squad for T20 World Cup 2024: टी20 विश्व कप टीम में पंड्या की भूमिका अलग, मुख्य चयनकर्ता अगरकर ने कहा- विकल्प कोई नहीं, उड़ाएगा होश

Highlights वनडे विश्व कप में भारत के लिये एकमात्र मैच अक्टूबर 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। वह चोट के बाद लंबे समय में वापसी कर रहा है। फिट है तो वह जो कर सकता है, उसका कोई विकल्प नहीं है।

Team India Squad for T20 World Cup 2024: मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर ने बुधवार को भारत की टी20 विश्व कप टीम में हार्दिक पंड्या के चयन का बचाव करते हुए कहा कि टीम को संतुलन देने के अलावा फिट रहने पर वह जो कर सकता है, उसका कोई विकल्प नहीं है। मुंबई इंडियंस के कप्तान के तौर पर आईपीएल में खराब फॉर्म से जूझ रहे हार्दिक को टी20 विश्व कप टीम का उपकप्तान बनाये जाने से क्रिकेट जगत को हैरानी हुई है। उन्होंने वनडे विश्व कप में भारत के लिये एकमात्र मैच अक्टूबर 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था।

Mumbai | Team India Captain Rohit Sharma says, "I was Captain, then not being Captain and then again Captain - it is part of life. Not everything will go your way. It has been a great experience. Before in my life as well I have not been Captain and played under a lot of… pic.twitter.com/Q7NC5yxLOB