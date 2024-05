PAK TEAM Ireland, England T20Is 2024: विश्व कप से पहले आयरलैंड और इंग्लैंड से 7 मैच की टी20 सीरीज, पाकिस्तान टीम की घोषणा, कई सीनियर पर गाज, देखें शेयडूल

Highlights PAK TEAM Ireland, England T20Is 2024: तेज गेंदबाज हारिस रऊफ की वापसी हुई है। PAK TEAM Ireland, England T20Is 2024: 30 वर्षीय ऑलराउंडर सलमान अली आगा को शामिल किया। PAK TEAM Ireland, England T20Is 2024: आईसीसी की समय सीमा 24 मई है।

PAK TEAM Ireland, England T20Is 2024: पाकिस्तान ने आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर खेले जाने वाले सात टी20 मैचों के लिए अपनी 18 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी। तेज गेंदबाज हसन अली की वापसी हुई है। इसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने कहा कि विश्व कप टीम इन 18 खिलाड़ियों में से चुनी जाएगी। लेग स्पिनर उसामा मीर को टीम में जगह नहीं दी है, जबकि तेज गेंदबाज हारिस रऊफ की वापसी हुई है। 30 वर्षीय ऑलराउंडर सलमान अली आगा को शामिल किया। आईसीसी की समय सीमा 24 मई है।

पाकिस्तानी टीम:बाबर आजम (कप्तान), मोहम्मद रिजवान, आजम खान, सईम अयूब, फखर जमां, इफ्तिखार अहमद, इरफान खान नियाजी, अबरार अहमद, हसन अली, हारिस रऊफ , शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, नसीम शाह, शादाब खान, उस्मान खान, अब्बास अफरीदी और आगा अली सलमान।

10 मईः पहला टी20 मैच, क्लोंटारफ क्रिकेट क्लब ग्राउंड, डबलिन

12 मईः दूसरा टी20 मैच, क्लोंटारफ क्रिकेट क्लब ग्राउंड, डबलिन

14 मईः तीसरा टी20 मैच, क्लोंटारफ क्रिकेट क्लब ग्राउंड, डबलिन।

चयनकर्ता मोहम्मद युसूफ, अब्दुल रज्जाक और वहाब रियाज ने बताया कि पाकिस्तान की विश्व कप टीम आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ प्रदर्शन के आधार पर चुनी जायेगी। आयरलैंड में तीन मैचों की सीरीज 10 मई से और इंग्लैंड के खिलाफ चार मैचों की सीरीज 22 मई से शुरू होगी। लेग स्पिनर उसामा को इसलिए बाहर किया गया है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम में शादाब खान और अबरार अहमद पहले ही से हैं।

22 मईः पहला टी20 मैच, हेडिंग्ले, लीड्स

25 मईः दूसरा टी20I मैच, एजबेस्टन, बर्मिंघम

28 मईः तीसरा टी20 मैच, सोफिया गार्डन, कार्डिफ

30 मईः चौथा टी20 मैच, केनिंग्टन ओवल, लंदन।

