Nepal-Oman-Canada T20 World Cup 2024 squad: ओमान, कनाडा और नेपाल ने 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, ये खिलाड़ी करेंगे नेतृत्व, यहां देखें तीनों देश की टीम लिस्ट

Nepal-Oman-Canada T20 World Cup 2024 squad: कुछ दिन आईसीसी टी20 विश्व कप की शुरुआत होनी वाली है। कई देश ने टीम की घोषणा कर दी है। इस बीच ओमान, कनाडा और नेपाल ने वेस्टइंडीज और यूएसए में जून में शुरू होने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। टूर्नामेंट में नेपाल का नेतृत्व 21 वर्षीय रोहित पौडेल करेंगे। ओमान ने आकिब इलियास को अपना नया कप्तान और टूर्नामेंट में अंडरडॉग टीम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी है। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का सामना करने से पहले ओमान को पहला मैच नामीबिया के खिलाफ है। कनाडा ने अगले महीने होने वाले आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के लिए एक अनुभवी टीम की घोषणा की है और ऑलराउंडर साद बिन जफर को कप्तान बनाया गया है।

