Orange-Purple Cap IPL 2024: टीम इंडिया में जगह नहीं, कोहली को पीछे छोड़ इस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप पर किया कब्जा, पर्पल कैप पर बूम-बूम बुमराह

Highlights Orange-Purple Cap IPL 2024: विराट कोहली 500 रन के साथ दूसरे पायदान पर है। Orange-Purple Cap IPL 2024: आर. गायकवाड़ को आईसीसी टी20 विश्व कप में जगह नहीं दी गई है। Orange-Purple Cap IPL 2024: सीएसके कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ऑरेंज कैप पर कब्जा कर लिया है।

Orange-Purple Cap IPL 2024: पंजाब किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टी20 मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) को 13 गेंद शेष रहते सात विकेट से हराया। इस बीच ऑरेंज कैप और पर्पल कैप में भी बदलाव हुआ है। सीएसके कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ऑरेंज कैप पर कब्जा कर लिया है। 509 रन के साथ विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। कोहली 500 रन के साथ दूसरे पायदान पर है। गायकवाड़ को आईसीसी टी20 विश्व कप में जगह नहीं दी गई है। साईं सुदर्शन (418 रन) तीसरे, केएल राहुल (408 रन) चौथे और आर पंत (398 रन) 5वें पायदान पर हैं।

Resilient @PunjabKingsIPL emerged victorious in the battle of the kings with a 7-wicket win in Chennai



Here's a round-up of the #CSKvPBKS clash

गेंदबाजी में बूम-बूम जसप्रीत बुमराह ने जलवा कायम किया है और 10 मैच में 14 विकेट के साथ पहले पायदान पर हैं। चेन्नई सुपरकिंग्स के मुस्तिफर रहमान 9 मैच में 14 विकेट लिए और दूसरे पायदान पर है। हर्षल पटेल 14 विकेट के साथ तीसरे, सीएसके के मथीशा पथिराना 13 विकेट के साथ चौथे और टी नटराजन 13 विकेट के साथ 5वें पायदान पर हैं।

1- राजस्थान रॉयल्सः 16

2- कोलकाता नाइट राइडर्सः 12

3- लखनऊ सुपर जाइंट्सः 12

4- चेन्नई सुपर किंग्सः 10

5- सनराइजर्स हैदराबादः 10

6- दिल्ली कैपिटल्सः 10

7- पंजाब किंग्सः 8

8- गुजरात टाइटंसः 8

9- मुंबई इंडियंसः 6

10- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुः 6।

Bowling at Chepauk, Turning things around with the ball & taking confidence from this game



Player of the Match Harpreet Brar & fellow spin twin Rahul Chahar sum up #PBKS' second win on the trot



WATCH 🎥 🔽 #TATAIPL | #CSKvPBKShttps://t.co/MgsiKefkkj — IndianPremierLeague (@IPL) May 2, 2024

राहुल चाहर और हरप्रीत बराड़ की शानदार फिरकी गेंदबाजी के बाद जॉनी बेयरस्टो (30 गेंद में 46 रन) और रिली रोसेयु (23 गेंद में 43 रन) की आक्रामक बल्लेबाजी से पंजाब किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टी20 मैच में बुधवार को यहां चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) को 13 गेंद शेष रहते सात विकेट से हराया।

राहुल चाहर और बराड़ ने दो-दो विकेट चटकाने के अलावा अपने कोटे के चार-चार ओवर में बिना कोई बाउंड्री खाये क्रमश: 16 और 17 रन दिये। कप्तान रुतुराज गायकवाड़ की 48 गेंद में 62 रन की पारी के दम पर सीएसके ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर सात विकेट पर 162 रन बनाये। पंजाब ने 17.5 ओवर में तीन विकेट पर लक्ष्य हासिल कर 10 मैचों में चौथी जीत दर्ज की।

Third away win of the season for #PBKS as they ease past #CSK by 7 wickets



The comprehensive win keeps their hopes alive for a spot in the 🔝4️⃣



The comprehensive win keeps their hopes alive for a spot in the 🔝4️⃣

चेन्नई की 10 मैचों में यह पांचवीं हार है। बेयरस्टो ने अपनी पारी में सात चौके और एक छक्का जबकि रोसेयु ने पांच चौके और दो छक्के जड़ें। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 37 गेंद में 64 रन की साझेदारी कर मैच को सीएसके की पकड़ से दूर किया इसके बाद शशांक सिंह (नाबाद 25) और कप्तान सैम कुरेन (नाबाद 26) ने चौथे विकेट के लिए 37 गेंद में 50 रन की अटूट साझेदारी कर टीम को आसान जीत दिला दी।

गायकवाड़ ने बल्लेबाजी के लिए मुश्किल परिस्थितियों में एक छोर संभाले रखा और 48 गेंद की पारी में पांच चौके और दो छक्के लगाये। वह इसके साथ ही इस सत्र में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गये। उनके नाम 10 मैचों में 509 रन हो गये हैं। सीएसके के कप्तान पहले विकेट के लिए अजिंक्य रहाणे (23 गेंद में 29 रन) के साथ 50 गेंद में 64 और समीर रिजवी (23 गेंद में 21 रन) के साथ चौथे विकेट के लिए 34 गेंद में 37 और मोईन अली (नौ गेंद में 15 रन) के साथ छठे विकेट के लिए 15 गेंद में 38 रन की साझेदारी की जिससे सीएसके प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंच सकी।