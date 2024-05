Rohit Sharma MI IPL 2024: गलती पर काम करेंगे, अपेक्षा पर खरा नहीं उतरा, रन बनाने में असफल, रोहित शर्मा ने कहा- दिल से फैंस माफ करें, हम ही कसूरवार हैं, आगे ध्यान रखेंगे

Highlights Rohit Sharma MI IPL 2024: मैं जानता हूं कि अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सका। Rohit Sharma MI IPL 2024: जरूरत से ज्यादा सोचूंगा तो अच्छा नहीं खेल पाऊंगा। Rohit Sharma MI IPL 2024: आखिरी लीग मैच में 38 गेंद में 68 रन बनाकर फॉर्म में वापसी की।

Rohit Sharma MI IPL 2024: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने स्वीकार किया कि आईपीएल के मौजूदा सत्र में वह अपने मानदंडों के अनुरूप बल्लेबाजी नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा माथापच्ची करने की बजाय सकारात्मक सोच के साथ गलतियों पर काम करने पर फोकस किया। पांच बार के आईपीएल चैम्पियन कप्तान रोहित आईपीएल के इस सत्र में दूसरे चरण में छह मैचों में 20 रन से अधिक की पारी नहीं खेल सके। उन्होंने जियो सिनेमा मैच सेंटर लाइव पर कहा,‘एक बल्लेबाज के तौर पर मैं जानता हूं कि अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सका।

