IND vs AFG 2nd T20 Live: भारत बनाम अफगानिस्तान दूसरा टी20 लाइव स्कोर, इंदौर के होल्कर क्रिकेट स्टेडियम से देखें पल-पल अपडेट

India vs Afghanistan 2nd T20 Match Live Score: होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान का मुकाबला

India vs Afghanistan 2nd T20 Match Live Score: भारतीय क्रिकेट टीम तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। पहले टी20 मैच में अफगानिस्तान को हराया था। टीम इंडिया की नजर आईपीएल और आईसीसी टी20 विश्व कप से पहले सीरीज पर है। 14 माह के बाद खेलने उतरे कप्तान रोहित शर्मा पहले मैच में खास नहीं कर सके और खाता खोले बिना आउट हुए। दूसरे मैच में पूर्व कप्तान विराट कोहली की वापसी होगी। भारत रविवार (14 जनवरी, 2023) को इंदौर के होलकर स्टेडियम में तीन मैचों की सीरीज के दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान से भिड़ेगा। 1-0 की बढ़त के साथ भारतीय टीम दूसरा गेम भी जीतकर सीरीज पक्की करने की कोशिश करेगी।

भारत की संभावित प्लेइंग 11: रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल/यशस्वी जयसवाल, विराट कोहली, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर/कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई/आवेश खान, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार।

अफगानिस्तान की संभावित प्लेइंग 11: रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमत शाह, अजमतुल्लाह उमरजई, नजीबुल्लाह जादरान, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, करीम जनत, फजलहक फारूकी, नवीन-उल-हक, मुजीब उर रहमान।

