T20 World Cup: न्यूजीलैंड ने 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, छठी बार टी20 विश्व कप खेल रहे खिलाड़ी को दी चौथी बार कप्तानी

T20 World Cup: 1 जून से शुरू होने वाले टी20 विश्वकप के लिए न्यूजीलैंड ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की कमान केन विलियमसन के हाथों में सौंपी गई है। विलियमसन चौथी बार टी20 विश्व कप में न्यूजीलैंड की कमान संभालेंगे। 15 सदस्यीय टीम में डेवोन कॉनवे को भी शामिल किया गया है जो अंगूठे की चोट से उबर रहे हैं। टी20 विश्व कप अमेरिका और वेस्टइंडीज में खेला जाएगा।

टीम में गेंदबाज मैट हेनरी और बल्लेबाजी हरफनमौला रचिन रविंद्र ही दो खिलाड़ी हैं जो पहले टी20 विश्व कप नहीं खेले हैं । विलियमसन छठी बार टी20 विश्व कप खेलेंगे । वहीं टिम साउदी का यह सातवां टी20 विश्व कप होगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट के केंद्रीय अनुबंध से बाहर रहने वाले ट्रेंट बोल्ट को पांचवीं बार टी20 विश्व कप टीम में जगह मिली है । तेज गेंदबाज बेन सीयर्स भी टीम के साथ कवर के तौर पर रहेंगे । टखने की चोट के कारण एडम मिल्ने बाहर हैं जबकि काइल जैमीसन कमर की चोट के कारण टीम में नहीं हैं।

