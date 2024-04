Kolkata Knight Riders Delhi Capitals: नंबर-2 के लिए श्रेयस अय्यर से भिड़ेंगे ऋषभ पंत, जानिए प्वाइंट टेबल का हाल

Highlights कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल का 47वां मैच खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स के पास आज प्वाइंट टेबल में दूसरे नंबर पर आने का मौका है प्वाइंट टेबल पर राजस्थान रॉयल्स पहले पायदान पर है

Kolkata Knight Riders Delhi Capitals: कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल का 47वां मैच खेला जाएगा। आईपीएल की प्ले ऑफ में अपनी जगह सुनिश्चित करने के लिए दोनों टीमों के लिए यह मैच काफी महत्वपूर्ण है। आईपीएल के इस सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 8 मैच खेले। जिसमें 5 जीते और तीन हारे। प्वाइंट टेबल में 10 अंकों के साथ किंग खान की टीम दूसरे नंबर पर काबिज है। टीम का रनरेट भी काफी अच्छा है। हालांकि, दिल्ली कैपिटल्स के पास आज प्वाइंट टेबल में दूसरे नंबर पर आने का मौका है। अगर दिल्ली कैपिटल्स कोलकाता नाइट राइडर्स को हराती है तो दिल्ली के 12 अंक हो जाएंगे।

A big day for Delhi Capitals.



If they win, they'll move to No.2 on the Points Table. pic.twitter.com/KZEEt0Ndc9